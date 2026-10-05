RuneScape RS4 annunciato: nuovo MMO in Unreal Engine con draghi

Il quarto grande capitolo dell’universo di RuneScape è ufficialmente in lavorazione e a dargli forma sarà Unreal Engine. L’annuncio è arrivato da Jagex durante la RuneFest, la convention annuale che lo studio dedica interamente alla sua saga più famosa. Sul palco è stato mostrato anche un trailer, accompagnato da un titolo provvisorio decisamente essenziale: RS4. Le informazioni ufficiali per ora sono poche, ma la software house ha già fatto sapere che svelerà ulteriori dettagli sul progetto il prossimo anno.

Il filmato dura appena un minuto e non mostra molto del nuovo MMO. Qualcosa però si riesce a intuire. A quanto pare i giocatori potranno cavalcare i draghi e anche affrontarli in combattimento, un elemento che da solo basta a stuzzicare la curiosità di chi segue la serie da tempo e ha imparato a conoscere queste creature nei capitoli precedenti.

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Un nuovo capitolo che non manda in pensione i precedenti

RS4 andrà ad arricchire una famiglia già piuttosto numerosa, composta da RuneScape, Old School RuneScape e RuneScape: Dragonwilds. Jagex ha voluto chiarire subito un punto che probabilmente stava a cuore a molti appassionati. Il nuovo titolo non nasce per sostituire nessuno dei giochi già disponibili. Lo studio sta infatti progettando RS4 per affiancarli, come un modo in più per vivere l’esperienza di RuneScape e per esplorare il mondo di Gielinor. Chi è affezionato alle versioni attuali quindi non dovrà rinunciare a nulla.

L’ambientazione resta la stessa, ma con un salto temporale piuttosto netto. Le vicende di questo nuovo MMO si collocano nella Sesta Era, diversi anni dopo gli eventi raccontati in Dragonwilds. Il punto di partenza per i giocatori sarà Ashenfall, l’area che era stata presentata proprio in quel gioco. Dragonwilds, va ricordato, aveva segnato l’ingresso di Jagex nel genere survival a mondo aperto, un territorio piuttosto diverso rispetto a quello frequentato abitualmente dallo studio.

Da semplice espansione a gioco autonomo

La nascita del progetto ha una storia curiosa. In origine RS4 non doveva nemmeno essere un titolo indipendente ma un’espansione di RuneScape: Dragonwilds, con il nome di Shadows of Ashenfall. Strada facendo però lo sviluppo ha preso una piega diversa e il risultato ha cominciato ad assomigliare sempre di più ai classici MMO firmati Jagex. Da qui la scelta di cambiare rotta e trasformare quell’aggiunta in un gioco a sé stante, costruito attorno all’esperienza online che ha reso celebre il marchio.

Sulla data di uscita del quarto RuneScape non ci sono ancora indicazioni. Jagex descrive il progetto come enormemente ambizioso e ammette senza giri di parole che il gioco è ancora lontano qualche anno. Per vederlo sugli schermi servirà quindi parecchio tempo, e il lavoro con Unreal Engine è appena all’inizio di un percorso piuttosto lungo.

Nel frattempo i fan avranno comunque qualcosa con cui ingannare l’attesa. Durante la stessa RuneFest Jagex ha annunciato anche una serie animata dedicata a RuneScape, affidata allo studio Lyrical Animation e realizzata in collaborazione con lo YouTuber MoistCr1TiKaL. Anche in questo caso si tratta di un progetto ancora agli inizi, visto che lo show televisivo si trova nelle primissime fasi di sviluppo. Jagex ha comunque in programma di condividere maggiori dettagli sulla serie nel corso del prossimo anno.

Fonte: TecnoAndroid