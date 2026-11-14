Router e frigoriferi smart in casa possibili bersagli hacker

Gli attacchi hacker non sono più un problema che riguarda soltanto le grandi aziende e il prossimo bersaglio potrebbe trovarsi proprio nella cucina di casa. Dopo le incursioni contro i frigoriferi connessi dei supermercati, quelle che hanno costretto diverse catene a gettare via tonnellate di cibo, l’attenzione si sposta sugli elettrodomestici smart delle abitazioni private. Un sospetto che in molti avevano già maturato e che adesso trova una conferma autorevole direttamente dalle istituzioni europee.

Il punto è semplice da capire anche senza competenze tecniche. Se un apparecchio collegato alla rete all’interno di un punto vendita può essere violato, lo stesso rischio vale per un dispositivo simile installato tra le mura domestiche, magari accanto al forno o alla lavatrice.

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L’allarme lanciato da ENISA

A dare voce alla preoccupazione è Juhan Lepassaar, direttore esecutivo di ENISA, l’Agenzia dell’Unione Europea per la cybersicurezza. L’occasione è stata la presentazione del rapporto State of Cybersecurity in the Union, il documento che descrive lo stato della sicurezza informatica nei Paesi dell’Unione. Il messaggio di fondo è piuttosto netto e ribadisce come la protezione dei sistemi digitali non sia più una faccenda riservata alle sole imprese o alle infrastrutture critiche.

Secondo Lepassaar, archiviati gli episodi che hanno colpito i frigoriferi connessi della grande distribuzione europea, i prossimi obiettivi potrebbero essere i router e gli apparecchi intelligenti presenti nelle nostre case. Una previsione che non nasce dal nulla ma segue una logica precisa, legata al modo in cui questi oggetti funzionano e al livello di difesa di cui dispongono.

Perché router e frigoriferi sono anelli deboli

Il ragionamento del responsabile dell’agenzia è lineare. Il router rappresenta la porta d’ingresso a internet per l’intera abitazione, il passaggio obbligato attraverso cui transitano le comunicazioni di tutti i dispositivi collegati. Chi riesce a metterci le mani sopra controlla di fatto il punto più delicato della rete domestica.

Un frigorifero di nuova generazione, invece, è a tutti gli effetti un computer sempre connesso. Il problema è che spesso manca di protezioni adeguate e non riceve aggiornamenti con regolarità, due elementi che messi insieme lo trasformano in un varco piuttosto comodo per chi cerca un accesso. In pratica un oggetto percepito come banale finisce per diventare uno dei punti più vulnerabili della casa.

Una volta violato uno di questi apparecchi, gli scenari possibili sono diversi. Il malintenzionato può intercettare il traffico che scorre nella rete di casa, sottrarre dati personali e credenziali di accesso oppure arruolare il dispositivo in una botnet, cioè una rete di macchine compromesse e gestite a distanza all’insaputa dei proprietari.

Il peso dell’intelligenza artificiale

A complicare ulteriormente il quadro contribuisce l’intelligenza artificiale. Gli strumenti basati su questa tecnologia permettono infatti di scansionare le reti in modo automatico e di individuare le falle in tempi minimi, rendendo molto più rapido il lavoro di chi va a caccia di punti deboli da sfruttare.

La conseguenza più seria riguarda proprio la velocità con cui gli attacchi hacker possono concretizzarsi. Secondo quanto evidenziato da Lepassaar, il tempo che passa tra la scoperta di una vulnerabilità e il suo effettivo sfruttamento tende ormai a zero.

Fonte: TecnoAndroid