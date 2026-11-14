Audi Nuvolari arriva negli USA: 182 esemplari da 600.000 euro

Audi ha finalmente confermato che la Audi Nuvolari arriverà anche negli Stati Uniti, circa cinque mesi dopo il debutto europeo. La supercar ibrida che raccoglie l’eredità della R8 sarà prodotta in appena 499 esemplari in tutto il mondo e soltanto 182 di questi finiranno sul mercato americano. Le prime consegne sono previste nella seconda metà del 2028 e chi desidera mettersi al volante dovrà mettere in conto una cifra davvero importante.

Il prezzo negli Stati Uniti parte infatti da circa 600.000 euro. Un numero che colpisce, soprattutto se affiancato a quello delle rivali più blasonate. Si parla di circa 85.000 euro in più rispetto a una Lamborghini Revuelto e di quasi 130.000 euro oltre il listino della Ferrari 849 Testarossa, mentre la versione base della Lamborghini Temerario costa all’incirca la metà. Per capire quanto sia cambiato lo scenario basta ricordare la R8 V10 GT a tiratura limitata, l’ultimo saluto al celebre V10 aspirato da 5,2 litri della vecchia generazione, che nel 2022 veniva proposta a circa 218.000 euro.

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Un V8 biturbo affiancato da tre motori elettrici

Cosa si ottiene in cambio di una spesa simile? Prima di tutto prestazioni di altissimo livello. Sotto la carrozzeria della Nuvolari lavora lo stesso V8 biturbo da 4.0 litri montato sulla Temerario, abbinato però a tre motori elettrici a flusso assiale. La potenza complessiva arriva a 987 cavalli, cioè 80 in più rispetto alla sportiva del Toro. Anche la batteria agli ioni di litio è più generosa, con una capacità di 7,3 kWh contro i 3,8 kWh dell’unità adottata dalla Lamborghini.

I numeri dichiarati dalla Casa dei quattro anelli parlano chiaro. L’erede della R8 scatta da 0 a 96 km/h in soli 2,5 secondi e supera i 350 km/h di velocità massima. Valori che collocano la nuova hypercar tedesca in una fascia ben diversa rispetto alla progenitrice, sia per potenza sia per ambizioni.

Alla base del progetto c’è la nuova architettura Audi Space Frame, rivestita da pannelli in fibra di carbonio per contenere il peso. L’aerodinamica è curata nei minimi dettagli con un complesso alettone posteriore regolabile su tre livelli e un sistema DRS. Il carico aerodinamico generato supera i 400 kg e questo lascia intuire un comportamento molto efficace anche tra i cordoli. Considerando però la rarità della vettura e il suo costo, è difficile immaginare che molti proprietari scelgano davvero di portarla in pista.

Trazione integrale evoluta e personalizzazione su misura

La Nuvolari sfrutta anche un sofisticato sistema di trazione integrale che analizza accelerazione, comandi di sterzo del guidatore e livello di aderenza. In base a questi dati regola in automatico sia l’equilibrio aerodinamico sia la ripartizione della coppia tra le ruote. Le sospensioni sono regolabili su 4 vie, con compressione ed estensione adattive, mentre di serie troviamo un impianto frenante con dischi carboceramici di ultima generazione.

La cifra di partenza è destinata comunque a salire non appena i clienti inizieranno a sbizzarrirsi con gli optional. Già di serie la supercar è disponibile in oltre 50 tinte lucide e 10 finiture opache, senza contare le colorazioni personalizzate offerte dal programma Audi Exclusive. Chi lo desidera potrà perfino ordinare la vettura con la fibra di carbonio completamente a vista. Anche l’abitacolo segue la stessa filosofia. Gli interni propongono 33 colori per la pelle e tre finiture in tessuto Dinamica. Come per la carrozzeria, Audi Exclusive metterà a disposizione colori e materiali realizzati su misura per chi ha un budget praticamente senza limiti.

Fonte: TecnoAndroid