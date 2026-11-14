CachyOS arriva su Windows 11 con WSL 2: niente dual boot

Installare CachyOS direttamente in Windows 11 adesso è possibile grazie a WSL 2, il sottosistema che permette di far girare Linux all’interno del sistema operativo di Microsoft. Niente partizioni da creare, nessun dual boot da configurare e nessuna rinuncia a Windows. Basta importare un’immagine Linux preparata appositamente dagli sviluppatori e il gioco è fatto.

A segnalare la novità è stato Craig Loewen, responsabile del progetto WSL in Microsoft, che ha ringraziato il team di CachyOS e ha anticipato l’intenzione di inserire la distribuzione nell’elenco ufficiale di quelle installabili tramite il sottosistema Linux di Windows. Per ora serve scaricare un’immagine dedicata, ma la procedura è semplice e ben documentata.

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Perché CachyOS su WSL non è una distribuzione come le altre

CachyOS è una distribuzione Linux basata su Arch Linux pensata per spremere al massimo i processori più aggiornati. WSL 2 funziona attraverso una macchina virtuale leggera che sfrutta le tecnologie di virtualizzazione Microsoft, così applicazioni Linux e Windows possono convivere sullo stesso computer condividendo le risorse. In pratica compilatori, strumenti di sviluppo e utility Unix diventano utilizzabili senza abbandonare il desktop di casa Redmond.

Rispetto a Ubuntu o Debian, il progetto punta tutto sulle ottimizzazioni in fase di compilazione e mette a disposizione repository con pacchetti realizzati per sfruttare le istruzioni delle CPU più recenti. La versione per WSL conserva proprio questa peculiarità. Il sistema riconosce le caratteristiche del processore e sceglie da solo, quando possibile, i repository più adatti tra cui znver4 e quelli dedicati alle microarchitetture x86 di ultima generazione. Chi usa hardware meno recente può comunque contare sui pacchetti generici.

Come installare CachyOS in Windows 11

La documentazione ufficiale richiede WSL 2.4.4 o una versione successiva, con la distribuzione eseguita tramite WSL 2. La versione presente sul PC si controlla da PowerShell. Se il sottosistema manca del tutto, si installa aprendo PowerShell con privilegi di amministratore, mentre se è già disponibile basta un aggiornamento con l’apposito comando di WSL.

L’immagine di CachyOS si scarica dalla pagina delle release su GitHub, oppure con due comandi PowerShell suggeriti dagli sviluppatori che individuano automaticamente l’ultima versione e recuperano il file .wsl. A quel punto l’installazione parte da riga di comando indicando il file scaricato, anche se un semplice doppio clic sul file stesso fa lo stesso lavoro. Una volta installato, il sistema si avvia dal menu Start oppure richiamandolo da terminale.

Al primo avvio vengono inizializzate le chiavi di pacman, selezionati i mirror, configurati i repository ottimizzati e richieste le credenziali del nuovo utente, che risulta abilitato all’uso di sudo. La shell predefinita è fish. Visto che le immagini non vengono ricostruite a ogni aggiornamento dei pacchetti conviene completare la configurazione con un aggiornamento completo tramite pacman. Se la scelta automatica dei repository dovesse fallire, magari per problemi di connessione, si può ripetere con uno script dedicato già incluso nella distribuzione.

C’è poi la strada più comoda. Microsoft ha annunciato che CachyOS entrerà tra le distribuzioni installabili direttamente da WSL e per capire se l’integrazione è già avvenuta basta lanciare in PowerShell il comando che elenca le distribuzioni disponibili online. Se CachyOS compare nella lista, un solo comando con il nome indicato nell’elenco si occupa di download e installazione senza dover recuperare file o importare immagini. Un altro comando mostra invece le distribuzioni installate e conferma che usino WSL 2. Se il nome non c’è ancora, resta valida la procedura manuale con l’immagine ufficiale pubblicata su GitHub.

Cosa si perde rispetto all’installazione tradizionale

La differenza tecnica più importante riguarda il kernel. WSL utilizza quello fornito da Microsoft e non la versione personalizzata di CachyOS, quindi mancano il kernel della distribuzione, i relativi scheduler e le funzionalità che ne derivano. All’appello non rispondono nemmeno il boot manager, il sistema di rilevamento hardware chwd e la configurazione zram prevista nell’installazione classica.

Restano però il gestore dei pacchetti pacman, i repository ottimizzati e gli strumenti tipici dell’ecosistema Arch Linux. L’ambiente è anche in grado di eseguire applicazioni Linux con interfaccia grafica grazie a WSLg, direttamente dentro Windows 11.

Fonte: TecnoAndroid