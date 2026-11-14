Xbox Playback: 25 anni di partite in un riepilogo personale

Microsoft ha presentato ufficialmente Xbox Playback, una nuova funzione che permette di riscoprire il proprio percorso sulla piattaforma attraverso una raccolta personalizzata di statistiche, traguardi e ricordi accumulati negli ultimi venticinque anni. L’idea è semplice e anche piuttosto affascinante, perché trasforma anni di partite in una sorta di diario digitale da sfogliare con calma, pezzo dopo pezzo.

Il paragone che viene subito in mente è quello con Spotify Wrapped, e non per caso. La casa di Redmond ha descritto il servizio come “una nuova esperienza personalizzata, che permette ai giocatori di ripercorrere la propria storia videoludica attraverso i venticinque anni di Xbox”. Dentro c’è parecchio materiale. Si scopre per esempio quale sia stato il primo gioco Xbox avviato, quali titoli abbiano occupato più tempo, quante ore siano state dedicate complessivamente al gaming e quanti obiettivi siano stati sbloccati. Non mancano le serie di sessioni più lunghe e una lunga lista di altri traguardi personali.

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Lo strumento è accessibile sia da console sia da browser web ed è disponibile da oggi in diversi paesi, Italia compresa. In pratica il riepilogo si può consultare comodamente dal salotto oppure da un computer qualsiasi, e l’operazione non richiede particolari competenze. Anzi, è davvero immediata.

Come funziona Xbox Playback e cosa mostra

Per entrare nella versione web di Xbox Playback basta raggiungere la pagina dedicata ed eventualmente effettuare il login con le proprie credenziali. La prima schermata mette subito sul piatto il gioco a cui è stato dedicato più tempo in assoluto. In uno dei profili già consultati il primo posto spetta a Gears of War, con oltre 750 ore all’attivo, un numero che da solo racconta parecchio di una passione.

Poi si torna alle origini. Il riepilogo mostra la prima console Xbox posseduta e il primo giorno trascorso sulla piattaforma, insieme alle ore di gioco totali accumulate fino a questo momento, al numero di titoli provati e al genere preferito. Compare anche l’anno più intenso, quello in cui si è giocato di più e in cui si è messo insieme il bottino più ricco di Gamerscore. Un passaggio che per molti avrà quasi il sapore di un album di vecchie fotografie.

Un’infografica divide quindi le ore giocate in base alla piattaforma utilizzata tra console, PC, dispositivi mobile e cloud, e suddivide il tutto in varie percentuali legate ai diversi generi videoludici. Subito dopo si ritorna al titolo preferito di sempre e a quelli che gli stanno più vicini, all’interno di una vera e propria top 10 personale che mette in fila le esperienze più amate.

Spazio agli achievement

L’ultima parte del percorso è dedicata agli achievement, che per tanti appassionati rappresentano una specie di medagliere da esibire con orgoglio. Qui vengono evidenziati il gioco con il punteggio più alto, quello che ha totalizzato il maggior numero di sessioni, i titoli completati al 100% e la serie di partite più lunga mai registrata. Nel profilo citato in precedenza, ad esempio, il gioco con il punteggio più alto risulta Assassin’s Creed 2, uno dei pochi completati fino a raggiungere quota 1000G.

Fonte: TecnoAndroid