Missione Hera: la sonda europea inizia a esplorare Didymos

La missione Hera dell’Europa è entrata nella sua fase più attesa. La sonda ha appena cominciato a esplorare Didymos, un asteroide binario, e lo fa con un programma che stuzzica la curiosità degli scienziati su due fronti diversi. Un doppio interesse per un bersaglio che è doppio a sua volta, verrebbe quasi da dire. Per ora si parla soltanto dei primi passi. Il viaggio della sonda Hera ha raggiunto il punto in cui il lavoro vero e proprio può partire, e proprio per questo l’attenzione della comunità scientifica è così alta. La posta in gioco non riguarda un singolo aspetto ma due linee di ricerca che corrono in parallelo.

Un sistema doppio sotto osservazione

Quando si parla di asteroide binario si intende un sistema formato da due corpi legati tra loro dalla gravità. È esattamente il caso di Didymos, ed è anche il motivo per cui la missione europea si presenta come un’occasione rara. Osservare da vicino una coppia di oggetti di questo tipo significa avere davanti un piccolo laboratorio naturale, molto più ricco di quanto offrirebbe un asteroide solitario. La navicella dovrà quindi muoversi in un ambiente in cui nulla è isolato. Ogni misura raccolta su uno dei due corpi racconta qualcosa anche dell’altro, e questo intreccio è parte di ciò che rende la spedizione tanto promettente agli occhi dei ricercatori.

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La scienza degli asteroidi raddoppia la posta

L’idea di fondo è chiara già dal modo in cui l’Europa presenta il progetto. Hera è pronta a raddoppiare l’impegno nella scienza degli asteroidi, puntando su due fronti di indagine che tengono gli studiosi con il fiato sospeso. Non una semplice visita di passaggio dunque, ma un’esplorazione pensata per restituire risultati su più livelli. La sonda europea ha appena avviato il suo lavoro attorno a Didymos, e da questo momento comincia la fase di esplorazione dell’asteroide binario.

Fonte: TecnoAndroid