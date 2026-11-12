PlayStation 5: come apparire offline agli amici restando connessi

Chi passa le serate su PS5 conosce bene la scena: una partita appena iniziata e subito arrivano notifiche, messaggi e richieste di gruppo. La buona notizia è che su PlayStation 5 è possibile apparire offline agli amici senza doversi disconnettere dal PlayStation Network. Si tratta di una funzione legata alla gestione della privacy e della visibilità, regolabile tramite diverse impostazioni del profilo. Praticamente si continua a sfruttare la connessione mentre agli occhi degli altri si risulta assenti.

Quando gli inviti arrivano nel momento sbagliato

Capita a tanti giocatori di accendere la propria PlayStation 5 con l’idea di godersi qualche ora in totale tranquillità. Magari c’è un’avventura in single player da portare avanti, oppure semplicemente la voglia di stare per conto proprio dopo una giornata impegnativa. Proprio in quei momenti iniziano ad arrivare gli inviti da parte di amici e altre persone, uno dopo l’altro, con la richiesta di unirsi a una partita online o a una chat di gruppo.

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Non sempre però c’è la voglia di giocare in compagnia. A volte manca proprio l’interesse per il multiplayer, altre volte non va di giocare con quelle persone in particolare, e non per forza per motivi spiacevoli. Il punto è che dire di no ogni volta può diventare fastidioso, sia per chi riceve gli inviti sia per chi li manda e resta in attesa di una risposta. Ed è qui che entra in gioco la possibilità di nascondere la propria presenza sulla console.

La soluzione più drastica sarebbe staccarsi del tutto dalla rete, ma è una scelta che comporta rinunce. Restare collegati al PlayStation Network resta utile per tanti motivi, e rinunciarvi soltanto per evitare qualche messaggio sarebbe un compromesso poco sensato. Per questo la console offre un’alternativa decisamente più comoda.

Privacy e visibilità gestite dal profilo su PS5

Il cuore di tutto sta nelle impostazioni del profilo, dove Sony permette di controllare cosa gli altri possono vedere e cosa invece rimane nascosto. Attraverso queste opzioni ogni utente può decidere quanto mostrarsi agli amici e in che modo gestire la propria privacy sulla piattaforma. Non si tratta quindi di un unico interruttore isolato ma di un insieme di regolazioni pensate per adattare la console alle esigenze di ciascuno.

Il vantaggio principale di apparire offline su PS5 è proprio questo: la connessione resta attiva e la console continua a funzionare normalmente, mentre per la lista amici il giocatore figura come non connesso. Una sorta di modalità invisibile che consente di separare l’uso dei servizi online dalla vita sociale legata al gaming, senza sacrificare nessuna delle due cose.

Per chi riceve spesso richieste di gioco si tratta di uno strumento particolarmente pratico. Gestire la visibilità in questo modo evita di dover ignorare messaggi o inventare scuse, e restituisce un po’ di controllo su come e quando condividere il proprio tempo davanti allo schermo. Su PlayStation 5 è quindi possibile nascondere la propria presenza e continuare a giocare evitando di apparire online.

Fonte: TecnoAndroid