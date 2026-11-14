Colobura cryptica, la farfalla nascosta per oltre 200 anni

Per oltre due secoli gli scienziati hanno creduto che la farfalla Colobura, una presenza comunissima nelle foreste tropicali dell’America centrale e meridionale, appartenesse a un’unica specie. Le cose stavano diversamente. Un gruppo di ricerca guidato da Anisha Sapkota, dottoranda del Florida Museum of Natural History, ha descritto sulla rivista Zootaxa una nuova specie chiamata Colobura cryptica, praticamente identica alle sue parenti. Ad aver svelato l’inganno sono stati l’analisi del DNA, minime differenze nel disegno delle ali e il modo in cui queste riflettono la luce ultravioletta. C’è però un dettaglio che lascia perplessi i ricercatori. Le tre specie vivono nelle stesse zone e si trovano negli stessi luoghi nello stesso momento, eppure i dati genetici non mostrano alcun segno di incrocio tra loro.

Una farfalla familiare con un’identità nascosta

Le foreste pluviali del Neotropico ospitano alcune delle concentrazioni di biodiversità più alte del pianeta. Il solo Costa Rica conta circa mezzo milione di specie, all’incirca cinque volte quelle presenti in Canada, che pure ha una superficie circa 200 volte più grande. In mezzo a questa abbondanza alcuni organismi spiccano più di altri. Tra gli alberi è il caso del genere Cecropia, che già nel 1888 il botanico tedesco Andreas Schimper indicava come uno dei più vistosi di quei paesi. Tra le farfalle tocca proprio a Colobura. “Se vai nei neotropici, Colobura è una delle prime farfalle che vedi”, ha spiegato Sapkota.

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I due gruppi sono legati a doppio filo, perché le foglie di Cecropia nutrono i bruchi di Colobura. Entrambi occupano un territorio enorme, dalle Ande all’Amazzonia brasiliana fino alla Foresta Atlantica tra Brasile e Paraguay, oltre all’America centrale e ai Caraibi. La differenza sta nella varietà interna. Le Cecropia riconosciute sono 61, molte confinate in aree ristrette. Per Colobura invece, dopo la descrizione di Colobura dirce da parte di Carl Linneo nel 1758, si è parlato di una sola specie per più di 200 anni. Solo nel 2001 ne è stata riconosciuta una seconda.

Un mistero lungo più di 150 anni

Distinguere gli adulti è un’impresa. Le ali sono quasi uguali e cambia soltanto una striscia grigia sulla parte inferiore delle ali anteriori, che in alcuni esemplari si allarga leggermente e in altri no, arrivando o meno a toccare una banda gialla. I bruchi offrono indizi più chiari. Hanno corpo nero vellutato con vistose spine gialle uncinate e, sotto, piccoli segni color crema che a seconda della specie ricordano gocce o anelli, oppure mancano del tutto. Già nel 1852 l’entomologo olandese Jan Sepp aveva intuito che quei disegni indicassero due specie diverse, ma la sua ipotesi venne respinta e l’idea della specie unica resistette per circa 150 anni.

Nel 2001 Keith Willmott, oggi curatore al McGuire Center for Lepidoptera and Biodiversity del Florida Museum, riprese le osservazioni di Sepp e descrisse insieme ad alcuni colleghi Colobura annulata. “Pensavamo che il problema fosse risolto”, ha raccontato. Qualche indizio di una terza specie c’era, ma gli sembrava troppo inverosimile. Circa 25 anni dopo il suo collega Andrés Orellana ha fotografato in Venezuela un gruppo di bruchi che divoravano un giovane albero di Cecropia. Avevano tutti i tratti tipici del genere tranne uno, perché mancavano completamente i segni color crema.

Il segreto nascosto nell’ultravioletto

Sapkota, appena entrata nel laboratorio Shirey del museo, ha guidato lo studio partendo dai DNA barcode, brevi sequenze genetiche molto variabili ricavate da un’indagine di lunga durata sulle farfalle e le falene del Costa Rica condotta dai coautori Daniel Janzen e Winnie Hallwachs. Poi l’analisi si è estesa a esemplari museali raccolti in tutta l’area tropicale, i cui genomi mitocondriali e nucleari sono stati sequenziati da Nick Grishin all’University of Texas Southwestern Medical Center.

Restava da trovare una differenza fisica. Dopo ore passate sugli esemplari conservati, la ricercatrice ha notato un debole riflesso violaceo sotto alcune ali, di intensità variabile. “L’ho controllato con uno spettrometro e ho scoperto che, anche se ai miei occhi le farfalle non sembravano viola, riflettevano la luce UV”, ha spiegato. Tutte e tre le specie riflettono l’ultravioletto, invisibile all’occhio umano ma percepito da molte farfalle, però su lunghezze d’onda diverse. Ali, bruchi e genetica raccontano la stessa storia. Colobura dirce, per esempio, ha una banda grigia che si allarga leggermente senza raggiungere la fascia gialla, una riflettanza UV media di 376 nanometri e bruchi con segni color crema a forma di goccia.

Fonte: TecnoAndroid