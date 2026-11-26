La connessione satellitare di Starlink si prepara a diventare una dotazione delle auto Tesla, e adesso c’è anche un orizzonte temporale piuttosto preciso. Rispondendo a una domanda sull’arrivo dei ricevitori satellitari su tutta la gamma commerciale, Elon Musk ha confermato che l’obiettivo dell’azienda è portare la tecnologia a bordo delle proprie vetture entro la fine del prossimo anno. Il debutto, quindi, è atteso verso l’ultima parte del 2027.

La tempistica arriva dopo le anticipazioni dell’estate, quando il numero uno del costruttore americano aveva parlato della diffusione del ricevitore su tutti i veicoli senza però fissare scadenze. Nel frattempo, a luglio, erano stati mostrati i componenti del Cybercab, equipaggiato con una parabola Starlink V5. E non si tratta soltanto di prototipi da vetrina, perché i manuali tecnici destinati ai soccorritori in caso di emergenza hanno certificato che gli esemplari di Cybercab costruiti da novembre 2026 ospitano il dispositivo satellitare nella parte posteriore del veicolo.

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Perché serve una rete ridondante

Il motivo principale dietro questa scelta è la creazione di una rete ridondante di comunicazione, considerata fondamentale per far funzionare correttamente la guida autonoma non supervisionata. Un dettaglio curioso, se si pensa che l’approccio di Tesla alla guida senza conducente si affida esclusivamente alle telecamere e rinuncia a radar e lidar, adottati invece dai concorrenti. Sul fronte delle comunicazioni la casa di Austin dimostra però di non sottovalutare affatto il concetto di ridondanza.

Come aveva già spiegato il vicepresidente per il software Ashok Elluswamy, la connessione a internet non è strettamente necessaria perché il sistema guidi in sicurezza lungo il percorso, visto che le valutazioni avvengono direttamente a bordo grazie ai processori dell’auto. Il collegamento con l’esterno resta comunque indispensabile per gestire le operazioni della flotta, monitorare la navigazione, fornire soccorso da remoto, interagire con i passeggeri che aspettano la vettura e mantenere il contatto con l’assistenza tecnica. Ed è proprio nelle zone isolate, dove la copertura della telefonia mobile è debole o del tutto assente, che il satellite diventa una preziosa alternativa di riserva.

Vantaggi, limiti e la partita di Starlink Mobile

La trasmissione verso lo spazio porta con sé anche qualche vincolo operativo, motivo per cui le reti cellulari non verranno messe da parte. Il segnale satellitare ha bisogno di una visuale completamente libera verso il cielo e basta una galleria sotterranea, un parcheggio coperto, un palazzo imponente o una fitta vegetazione per interrompere il flusso dei dati. Starlink, insomma, funziona più come canale ausiliario di emergenza che come sostituto definitivo della copertura telefonica tradizionale. Per questo il Cybercab adotta un doppio apparato radio che combina connettività cellulare e modulo satellitare. Al momento, sui prototipi del robotaxi il canale satellitare serve unicamente a collegare la vettura ai server centrali di Tesla e non permette ai passeggeri di navigare sul web.

Il programma di diffusione su scala globale lascerà fuori il mercato cinese, dove la tecnologia Starlink non ha ricevuto l’autorizzazione delle autorità statali. Negli Stati Uniti Tesla si appoggia oggi al provider AT&T, mentre nei mercati esteri lavora con diversi operatori telefonici locali. Nel medio termine questi accordi potrebbero però saltare e gli equilibri commerciali cambiare in modo radicale. SpaceX sta infatti sviluppando Starlink Mobile come un vero e proprio operatore telefonico, acquisendo frequenze radio dedicate. In prospettiva Tesla potrebbe sfruttare direttamente questa infrastruttura proprietaria senza dover più pagare canoni ai colossi della telefonia, tenendo il servizio separato dalle parabole installate sulle auto.

Fonte: TecnoAndroid