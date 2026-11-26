La Cina vuole essere tra le prime nazioni a fare delle risorse della Luna un’attività commerciale e il primo obiettivo riguarda due elementi indispensabili per qualunque presenza umana: acqua e ossigeno. Entro il 2030 Pechino intende dimostrare di poterli ricavare dal suolo lunare e dal ghiaccio custodito nelle zone in ombra perenne del satellite. L’ambizione è far diventare la ricerca scientifica un’attività industriale capace di ridurre la dipendenza dai rifornimenti spediti dalla Terra durante le esplorazioni.

Il progetto è delineato in uno studio pubblicato sulla rivista Deep Space Exploration da un gruppo di scienziati guidato da Wu Weiren, progettista capo del programma lunare cinese. Secondo gli autori lo sfruttamento delle risorse disponibili fuori dal nostro pianeta è una priorità per rendere più autonome le missioni di lunga durata e per favorire la nascita di insediamenti umani su altri corpi celesti.

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Il documento distingue tre categorie di risorse fondamentali. Ci sono quelle spaziali, che consentono di ampliare le attività di esplorazione, quelle ambientali legate alle condizioni dei corpi celesti e infine quelle materiali, necessarie per ottenere acqua, ossigeno, energia e materie prime con cui costruire infrastrutture.

Proprio quest’ultima categoria rappresenta per i ricercatori la sfida più urgente. Da qui la scelta di puntare su tecnologie in grado di estrarre e sfruttare il ghiaccio d’acqua dei poli lunari e di generare ossigeno dalla regolite, lo strato di polvere e frammenti rocciosi che ricopre la superficie del satellite.

Dopo aver esaminato progressi e programmi di Stati Uniti, Europa e Giappone, lo studio ammette che la Cina è in ritardo sulla capacità di integrare tecnologie diverse e di verificarne il funzionamento in condizioni extraterrestri reali. Gli scienziati aggiungono che la strategia nazionale dovrà affrontare anche alcune questioni scientifiche e tecnologiche chiave, come capire in che modo le risorse si formano, evolvono e si distribuiscono nello spazio, oltre a rafforzare i piani per creare ecosistemi in grado di sostenere la vita su altri astri. “La principale carenza della Cina non sta nei parametri dei singoli test a terra ma nell’integrazione e nella validazione di sistemi completi in ambienti extraterrestri reali”, scrivono.

Cina sulla Luna: una tabella di marcia in tre fasi fino al 2050

Per colmare queste lacune Wu Weiren e colleghi propongono una tabella di marcia articolata in tre tappe. Non si tratta ancora di un programma operativo dettagliato ma di una sequenza di traguardi tecnologici utile a misurare i progressi e orientare gli investimenti. Nella prima fase Pechino dovrà dimostrare sul campo almeno una tecnologia legata alla localizzazione, all’estrazione e alla trasformazione del ghiaccio polare oppure alla produzione di ossigeno dal suolo lunare.

Per riuscirci gli autori suggeriscono di affidarsi a esperimenti in orbita terrestre e alla prossima missione robotica Chang’e, prevista per il prossimo anno, o al successivo allunaggio, in calendario prima del 2030.

La seconda tappa prevede la costruzione di infrastrutture capaci di far lavorare insieme le tecnologie già sviluppate, così da produrre sulla Luna acqua, ossigeno e materiali da costruzione in piccole quantità ma in modo stabile. Questo passaggio potrebbe concretizzarsi intorno al 2040.

L’ultimo capitolo è fissato al 2050 e punta a una filiera completa che comprenda individuazione delle risorse, estrazione, lavorazione, trasporto e utilizzo. A quel punto tutti i processi dovrebbero funzionare su larga scala, con l’intenzione di esportare queste tecnologie oltre il satellite, soprattutto verso Marte e gli asteroidi.

Aziende private, fondo nazionale e cooperazione internazionale

Per tradurre la strategia in pratica gli scienziati chiedono al governo di coinvolgere un numero maggiore di aziende private nelle missioni di esplorazione. Fino a oggi, a differenza di quanto accade negli Stati Uniti, il Paese asiatico non dispone di meccanismi adeguati ed efficienti per garantire il contributo di queste società ai progetti spaziali più ambiziosi. Lo studio propone quindi un fondo nazionale che sostenga il settore e metta in relazione Stato, iniziativa privata e mercato.

Gli autori indicano poi la necessità di rafforzare la collaborazione con altri Paesi e di promuovere standard comuni per regolare lo sfruttamento delle risorse spaziali. A questo scopo suggeriscono che la Cina dia vita a una piattaforma internazionale per condividere conoscenze, sviluppare tecnologie e partecipare alla costruzione di meccanismi di governance globale.

L’interesse di Pechino per le risorse extraterrestri, in particolare quelle lunari, va avanti da diversi anni con l’obiettivo di ottimizzare i propri programmi spaziali. Il documento firmato da Wu Weiren e dal suo gruppo rappresenta un primo passo verso una strategia specifica di medio e lungo periodo che almeno sulla carta mira a ridurre la distanza dagli Stati Uniti, principale rivale nella corsa allo spazio.

Fonte: TecnoAndroid