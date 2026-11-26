Tesla ha scelto gli automobilisti della terza età come nuovo pubblico per promuovere il suo sistema di guida assistita FSD Supervised, ma tra la narrazione degli spot e l’uso di tutti i giorni affiora una contraddizione che mette in allarme avvocati ed esperti di sicurezza stradale. Lo scorso luglio l’azienda americana aveva pubblicato sul proprio canale X il video di Lois, una signora di 93 anni che vive a San Diego, ripresa al volante di una Tesla rossa con Full Self Driving Supervised mentre andava a trovare i nipoti, faceva un salto in spiaggia e sbrigava le commissioni. Davanti alla telecamera raccontava di non dover più aspettare nessuno per spostarsi e definiva l’esperienza semplicemente meravigliosa.

La questione torna d’attualità proprio in questi giorni, con Tesla impegnata a distribuire una nuova versione del software capace di cambiare corsia e affrontare le svolte in autonomia. Già lo scorso marzo il marchio aveva rilanciato il filmato di un’ottantasettenne alle prese con un Cybertruck dotato di FSD, accompagnandolo con il messaggio che questa tecnologia poteva restituire libertà. Elon Musk dal canto suo sosteneva su X che il sistema garantisse una mobilità degli anziani più sicura.

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Una supervisione che non si può delegare

La promessa commerciale però va a sbattere contro un limite tecnico molto preciso. FSD Supervised non prende il posto di chi guida e obbliga il conducente a tenere costantemente lo sguardo sulla strada. Non è un caso che la parola Supervised sia comparsa nel nome solo dopo che le autorità della California avevano accusato Tesla di aver tratto in inganno i clienti sulle reali capacità del sistema.

Il punto delicato riguarda soprattutto chi si avvicina a questa soluzione proprio perché sente vacillare la propria sicurezza alla guida. La stessa casa automobilistica precisa che nessuna funzione di FSD Supervised può sostituire una persona che non sia attenta, ed è per questo che diversi legali contestano una comunicazione mirata ai più anziani.

Per lavorare senza rischi il sistema ha bisogno di un conducente che riconosca subito gli ostacoli e intervenga in tempo. Una ricerca condotta lo scorso anno dall’Università dell’Iowa ha mostrato che gli automobilisti tra i 75 e gli 84 anni risultano più spesso responsabili di incidenti nelle svolte a destra rispetto a quelli tra i 45 e i 64 anni. Gli studiosi collegano questa differenza a una minore flessibilità fisica o a un calo della vista. Secondo l’autore principale dello studio, nella stessa fascia d’età crescono anche gli incidenti provocati agli incroci regolati da semaforo, sempre a causa di problemi visivi o di tempi di reazione più lenti.

L’indagine della NHTSA e la condanna da 243 milioni

A rendere il quadro più complicato arrivano i numeri sugli incidenti e le verifiche delle autorità federali. I robotaxi Tesla in servizio ad Austin sono stati coinvolti in 14 sinistri su 1.287.478 chilometri percorsi, uno ogni 91.732 km, con una frequenza circa otto volte superiore alla media dei conducenti statunitensi calcolata dalla National Highway Traffic Safety Administration. Va detto che questi dati si riferiscono al 2025 e che nel 2026 l’azienda ha raccontato una storia decisamente diversa.

Sotto la lente c’è anche il comportamento ai semafori. La NHTSA ha avviato lo scorso anno un’indagine su Tesla dopo diversi episodi di vetture con FSD attivo che erano passate con il rosso o erano finite contromano su strade pubbliche. Nella fase iniziale l’agenzia aveva raccolto sei segnalazioni di collisioni agli incroci causate da auto in modalità FSD che non si erano fermate al rosso, quattro delle quali con almeno un ferito. Gli accertamenti puntano a chiarire se il sistema avesse avvisato il conducente con anticipo sufficiente per reagire e riprendere il controllo in sicurezza.

Rivolgere FSD Supervised al pubblico senior rischia quindi di alimentare una fiducia eccessiva nella tecnologia e di esporre il costruttore a nuove richieste di risarcimento. Il precedente più pesante è una sentenza emessa l’anno scorso a Miami, dove una giuria ha condannato Tesla a pagare 243 milioni di dollari, circa 210 milioni di euro, dopo aver stabilito che Autopilot, il sistema di guida assistita più semplice della gamma, aveva avuto una parte di responsabilità in uno schianto mortale. A febbraio un giudice federale ha confermato il verdetto, mentre la casa automobilistica ha presentato ricorso.

Fonte: TecnoAndroid