Roblox, Fortnite e Minecraft: pochi studi sui rischi per i minori

Nelle ricerche sui mondi virtuali e la salute mentale c’è un dettaglio che salta subito all’occhio: i luoghi digitali più frequentati dai ragazzi sono quelli meno studiati. World of Warcraft compare nel 24,4% degli studi, Second Life nel 15,4%, Pokémon Go nel 13,4%. Roblox, Fortnite e Minecraft, cioè gli spazi dove oggi milioni di adolescenti giocano, chiacchierano e passano interi pomeriggi, restano molto più ai margini. Il dato arriva da una scoping review pubblicata il 15 agosto 2026 su Humanities and Social Sciences Communications, che ha messo insieme 198 articoli per un totale di 201 studi.

La fotografia che ne esce è quella di un dibattito pubblico che corre parecchio più veloce delle prove scientifiche a disposizione. Se ne parla ovunque, spesso con toni accesi, ma il materiale su cui poggiare quelle discussioni è meno solido di quanto si immagini.

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Tanti numeri, poche certezze sulle cause

Circa il 71% degli studi presi in esame è di tipo quantitativo, e fra questi quasi tre su quattro adotta un disegno trasversale. Tradotto in parole semplici: si osservano le persone in un momento preciso, si trovano delle associazioni, ma stabilire un rapporto di causa ed effetto diventa quasi impossibile. Se chi gioca di più dichiara anche più ansia, più solitudine o più difficoltà a dormire, da quei dati non si capisce cosa venga prima. Può darsi che sia il mondo virtuale ad aver acceso il disagio, oppure che persone già in difficoltà abbiano cominciato a frequentarlo con maggiore intensità proprio per quel motivo.

Solo 35 studi su 201, il 17,4% del totale, utilizzano disegni sperimentali, quasi sperimentali o longitudinali, cioè quelli che permetterebbero di dire qualcosa di più netto. E qui arriva un’altra sfumatura importante: circa la metà di questi lavori riguarda l’impiego dei mondi virtuali dentro percorsi di terapia, in ambito educativo o comunque in interventi guidati. Una situazione molto diversa dal passare liberamente una serata su Roblox o su Fortnite, senza nessuno che struttura l’esperienza.

I minori sono i grandi assenti

Il buco si fa più evidente quando il discorso si sposta sui più giovani. Appena 17 studi, l’8,5% del totale, sono dedicati in modo specifico a bambini e adolescenti. Quando l’età dei partecipanti viene riportata, la mediana si colloca a 26,7 anni. Significa che buona parte delle conversazioni su cosa questi ambienti farebbero ai ragazzi si appoggia, di fatto, a ricerche condotte in prevalenza su adulti.

È una distorsione non da poco, considerando che le piattaforme più discusse nel dibattito pubblico sono proprio quelle con la base di utenti più giovane. Il paradosso resta tutto lì: si studiano molto ambienti storici come World of Warcraft o Second Life, si studiano pochissimo gli spazi dove i minori trascorrono realmente il loro tempo.

Un’incompletezza che non assolve le piattaforme

Attenzione però a leggere questi numeri nel modo sbagliato. Il fatto che la letteratura sulla salute mentale sia incompleta non vuol dire che le questioni legate alla sicurezza delle piattaforme possano essere archiviate o ridimensionate. Sono due piani distinti. Uno riguarda la capacità della ricerca di misurare effetti psicologici nel tempo, l’altro riguarda la protezione dei minori dentro ambienti che ospitano milioni di interazioni ogni giorno.

La scoping review, per come è impostata, serve proprio a mappare il terreno e a segnalare dove mancano i tasselli. E i tasselli mancanti, in questo caso, sono parecchi: studi longitudinali sui più giovani, ricerche condotte sulle piattaforme realmente in uso oggi, disegni capaci di distinguere fra correlazione e causa. Fino a quando quel materiale non arriverà, le affermazioni forti su danni o benefici dei mondi virtuali per bambini e adolescenti resteranno appoggiate su una base più fragile di quanto il tono del dibattito lasci intendere.