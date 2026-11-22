Gli Stati Uniti hanno smantellato una vasta campagna di ingegneria sociale riconducibile alla Corea del Nord. Si chiamava FaceStealer e, secondo le autorità americane, ha permesso di sottrarre oltre 370 milioni di euro in criptovalute. L’operazione è andata avanti per 18 mesi prima che il governo statunitense riuscisse a sequestrare l’infrastruttura cloud su cui si reggeva l’intero meccanismo.

Nel mirino c’erano persone attive nel mondo crypto e del Web3, ma anche sviluppatori di progetti open source. Gli aggressori combinavano diverse tecniche di manipolazione, a partire dai deepfake fino al metodo noto come ClickFix. Gli investigatori hanno individuato più di 900 video registrati di nascosto attraverso le webcam di professionisti del settore tecnologico, tutti finiti nella rete di questa imponente operazione nordcoreana.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La trappola delle videochiamate con volti familiari

Un avviso diffuso dall’FBI descrive con precisione il funzionamento della truffa. Gli hacker prendevano il controllo di account su Telegram, LinkedIn, Slack e Discord e li sfruttavano per invitare le vittime a riunioni video con pretesti di vario genere. Durante la chiamata comparivano spezzoni registrati di persone che il bersaglio conosceva davvero, a loro volta già cadute nella trappola in precedenza.

Il trucco era tanto semplice quanto efficace. Mentre la vittima aspettava l’inizio della riunione, l’attaccante la riprendeva di nascosto e quel filmato veniva poi riutilizzato con i bersagli successivi. In certi casi nella stessa chiamata apparivano le registrazioni di più conoscenti, così da aumentare la pressione psicologica sul malcapitato di turno.

Poco dopo arrivava il colpo vero e proprio. L’hacker lamentava un problema tecnico e mostrava un finto messaggio di errore per giustificare la necessità di una “soluzione”. Il bersaglio veniva invitato ad aprire un link che prometteva un aggiornamento o un programma di installazione, ma in realtà infettava il computer con un malware capace di rubare dati legati alle criptovalute e le credenziali di piattaforme come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Il software malevolo concedeva inoltre l’accesso a rubriche, profili social, app di messaggistica e video della webcam. Secondo il Bureau, in alcuni casi gli aggressori lasciavano passare mesi o addirittura più di un anno prima di colpire, probabilmente in attesa che il patrimonio digitale delle vittime crescesse.

Il ruolo di BlueNoroff e gli attacchi agli sviluppatori

I ricercatori di ArticWolf hanno attribuito FaceStealer al gruppo BlueNoroff, elencando altre esche impiegate nella campagna come documenti finanziari, falsi aggiornamenti per lettori PDF, richieste di verifica dell’identità e presunti controlli di sicurezza. Ogni espediente puntava allo stesso obiettivo, cioè convincere la vittima ad avviare la finta correzione. Sono stati identificati 677 bersagli in 58 Paesi, con un’attenzione particolare a fondatori di aziende e dirigenti di alto livello. Già nel 2025 la società di sicurezza informatica Huntress aveva collegato allo stesso gruppo un’operazione simile, in cui i dirigenti venivano infettati tramite chiamate Zoom con un malware su misura per macOS.

Il bollettino dell’FBI cita anche il caso del responsabile di una popolare libreria JavaScript open source, scaricata decine di milioni di volte ogni settimana. Lo sviluppatore era stato attirato in una finta riunione su Teams con diversi partecipanti, tra cui una persona a lui nota. L’attacco è stato sventato grazie a un rilevamento tempestivo, ma il Bureau ha confermato numerosi altri tentativi contro sviluppatori degli ecosistemi npm e Rust crate. Anche gli analisti di Amazon, in un rapporto di luglio 2026, avevano attribuito a BlueNoroff diversi attacchi alla catena di distribuzione del software open source.

Per difendersi si raccomanda di partecipare alle riunioni soltanto tramite le app ufficiali e con un codice di invito, di verificare in modo indipendente gli inviti inattesi e di tenere la webcam spenta quando non serve davvero. Meglio evitare anche di eseguire script proposti come rimedio a presunti problemi tecnici.

In un annuncio separato, il Dipartimento di Giustizia americano ha comunicato che il governo, insieme ad alcune aziende private, ha congelato oltre 2,5 miliardi di euro provenienti dal colpo da circa 5,9 miliardi ai danni di Binance. Le autorità hanno già ottenuto l’autorizzazione di un tribunale per sequestrare o bloccare più di 1,1 miliardi di euro di quella somma.

Fonte: TecnoAndroid