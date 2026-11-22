Il Catalogo dei giochi PlayStation Plus di novembre si presenta con una selezione piuttosto ricca, trainata da Death Stranding 2: On the Beach e accompagnata da nomi pesanti come Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Atomfall e Dragon Quest III HD 2D Remake. Tutta la proposta sarà disponibile per gli abbonati Extra e Premium dal 17 novembre. Il livello più alto dell’abbonamento accoglie anche due ritorni dal passato, Soul Reaver 2 e Freedom Wars Remastered.

I titoli di punta del Catalogo di novembre

Il pezzo forte è senza dubbio Death Stranding 2: On the Beach, disponibile su PS5. Sam riprende il suo viaggio con un obiettivo ambizioso, cioè collegare l’Australia alla rete chirale andando oltre le UCA. Il mondo di gioco è vivo e imprevedibile, con il ciclo giorno e notte, terremoti, tempeste di sabbia, incendi nelle foreste e la solita Timefall, la pioggia che invecchia all’istante tutto ciò che sfiora. Per attraversare questo territorio ostile bisogna costruire nuove infrastrutture, imparare a usare attrezzature specializzate e decidere se affrontare o evitare le creature surreali che si aggirano tra le macerie.

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Tutt’altra atmosfera con Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, giocabile su PS5 e PS4. Il protagonista è Goro Majima, ex membro della yakuza che dopo aver perso la memoria si reinventa capitano pirata. Insieme alla sua ciurma va a caccia dei ricordi perduti e di un tesoro leggendario, tra scontri spassosi sulla terraferma e in mare aperto.

Atomfall, anche questo su PS5 e PS4, porta invece i giocatori nel nord dell’Inghilterra, cinque anni dopo il disastro nucleare di Windscale. È un titolo d’azione e sopravvivenza ispirato a fatti reali e ambientato in una zona di quarantena immaginaria, dove si rovista, si crea, si baratta e si combatte tra personaggi bizzarri, culti e agenzie governative poco raccomandabili. Lo firma Rebellion, lo studio dietro Sniper Elite e Zombie Army. Chiude il quartetto principale Dragon Quest III HD 2D Remake per PS5, rivisitazione dell’amatissimo GDR che apre The Erdrick Trilogy. La storia segue il figlio dell’eroe Ortega che, nel giorno del suo sedicesimo compleanno, riceve dal re di Aliahan il compito di portare a termine la missione fallita dal padre e sconfiggere l’Ultrademone Baramos.

Sparatutto, sport e classici per gli abbonati Premium

La lista prosegue con Trepang2 per PS5, uno sparatutto in cui si interpreta un soldato senza memoria ma dotato di abilità soprannaturali e mosso da una sete di vendetta che non conosce freni. Gli appassionati di motori trovano MotoGP 26 con piloti, scuderie, moto e circuiti ufficiali della stagione 2026. La novità più interessante riguarda le valutazioni dei piloti, che per la prima volta si aggiornano in base ai risultati reali e influenzano le prestazioni in gioco durante tutto il campionato.

Chi preferisce la guerra su larga scala può buttarsi su Hell Let Loose, sparatutto hardcore in prima persona ambientato nella Seconda guerra mondiale con battaglie da 100 giocatori divisi in due fazioni da 50, mappe enormi e 14 ruoli tra fanteria, ricognizione e unità corazzate. Completa la sezione Cricket 26, gioco ufficiale degli Ashes su PS5 e PS4, che introduce la modalità Carriera manageriale e una squadra Pro più ampia. Sul fronte PlayStation Plus Premium arrivano Soul Reaver 2, seguito di Legacy of Kain: Soul Reaver con Raziel di nuovo all’inseguimento di Kain attraverso le epoche di Nosgoth, e Freedom Wars Remastered, dove si nasce con una condanna a un milione di anni da scontare a colpi di missioni mortali. Entrambi girano su PS5 e PS4. Le line up possono comunque variare da regione a regione.

Addio all’app PlayStation Plus per PC

Insieme alle novità del mese Sony ha annunciato che dal 10 dicembre l’app PlayStation Plus per PC verrà ritirata. La motivazione sta nei numeri, visto che meno dello 0,4% degli abbonati Premium idonei la utilizzava per lo streaming nel cloud. La scelta permetterà all’azienda di concentrarsi sulle esperienze più apprezzate dalla community. Gli abbonamenti e i vantaggi su PS5 e PS4 non subiranno alcun cambiamento, e gli utenti coinvolti riceveranno una comunicazione diretta.

Fonte: TecnoAndroid