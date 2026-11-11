Daniel Radcliffe e la serie Harry Potter HBO: forse troppo lunga

Daniel Radcliffe, il volto che per un’intera generazione ha coinciso con quello di Harry Potter, ha detto la sua sulla nuova serie tv di HBO e lo ha fatto senza troppi giri di parole. Parlando del progetto tratto dai romanzi di JK Rowling, l’attore ha ammesso di non sapere se la guarderà, aggiungendo che forse è troppo lunga per i suoi gusti. Una frase breve, detta quasi di passaggio, che però pesa parecchio visto chi la pronuncia.

Il commento non arriva in un momento qualsiasi. Proprio adesso infatti gli appassionati stanno discutendo della possibile durata della prima stagione, uno degli aspetti che incuriosisce di più chi aspetta di rivedere Hogwarts sullo schermo. E così le parole dell’interprete storico del maghetto finiscono inevitabilmente al centro della conversazione.

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Daniel Radcliffe rompe il silenzio sul remake

Per molto tempo Daniel Radcliffe non si era espresso in modo così diretto sul nuovo adattamento. Ora invece il protagonista della saga cinematografica originale ha deciso di intervenire e la sua posizione appare piuttosto distaccata. Non c’è una bocciatura vera e propria, né un attacco alla produzione. C’è piuttosto una sorta di indifferenza dichiarata, accompagnata da un’osservazione molto concreta sul formato scelto.

Il punto sollevato dall’attore riguarda il tempo. Una serie televisiva, per sua natura, richiede un impegno ben diverso rispetto a un film. Le ore da dedicare alla visione aumentano e chi ha già vissuto quella storia dall’interno, girandola per anni sul set, potrebbe non sentire il bisogno di ripercorrerla da spettatore. Almeno questo è il senso che emerge dalle sue parole, che suonano più come una questione di preferenze personali che come una critica al lavoro di HBO.

È comunque curioso che a prendere le distanze sia proprio lui. Per milioni di persone il nome di Radcliffe resta legato in modo indissolubile al personaggio creato dalla Rowling e qualsiasi sua dichiarazione sull’argomento viene letta con grande attenzione. Questa volta il messaggio è chiaro, anche se detto con leggerezza. La nuova versione di Harry Potter potrebbe andare avanti tranquillamente senza di lui davanti alla televisione.

La serie HBO e l’attesa per il 25 dicembre

Intanto il progetto procede verso il debutto. La serie di Harry Potter firmata HBO è una delle produzioni più attese del momento e riporta sullo schermo i romanzi di JK Rowling con un approccio pensato per il racconto a puntate. Proprio questa scelta, che dovrebbe permettere di dare spazio a dettagli e passaggi dei libri, è quella che a Radcliffe sembra meno congeniale.

L’uscita è fissata per il 25 dicembre, una data simbolica che colloca il ritorno del giovane mago nel pieno delle festività natalizie. Fino ad allora l’attenzione resterà puntata su ogni informazione relativa alla prima stagione, a partire proprio dalla sua lunghezza, il tema che in queste settimane anima il dibattito tra i fan. Nel frattempo la posizione dell’attore che ha dato il volto al maghetto al cinema è ormai nota. Daniel Radcliffe non sa se guarderà il remake e, almeno per ora, la durata del progetto sembra essere il motivo principale della sua esitazione.

Fonte: TecnoAndroid