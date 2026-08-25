Garmin Fenix 8, l’aggiornamento 22.44 risolve i problemi al display

Chi possiede un Garmin Fenix 8 avrà notato, negli ultimi tempi, qualche stranezza di troppo nel modo in cui il display rispondeva ai comandi. Tocchi che non venivano registrati, gesti interpretati male, reazioni incoerenti. Un difetto piccolo sulla carta, parecchio irritante nell’uso quotidiano, soprattutto quando l’orologio si porta in allenamento e serve una risposta immediata. La casa ha ora chiuso la faccenda con un aggiornamento minore che tocca praticamente tutta la fascia alta della gamma, e non solo quella pensata per l’outdoor.

Il rilascio arriva a circa due mesi di distanza dall’ultimo major update, la versione 22.35, e a poco più di una settimana dall’aggiornamento precedente che si era limitato a interventi generici sulla sicurezza. Un ritmo serrato, del resto, che l’azienda mantiene ormai da tempo su quasi tutti i modelli ancora supportati.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Versione 22.44 per Fenix 8 e per tutta la famiglia di punta

I dispositivi coinvolti sono parecchi. Si parte da Fenix 8 AMOLED nelle tre misure da 43, 47 e 51 millimetri, si passa per Fenix 8 Solar da 47 e 51 millimetri, poi Fenix 8 Pro nelle varianti da 47 e 51 millimetri e nella versione Micro LED. Nella lista figurano anche Tactix 8 Solar, Tactix 8 AMOLED e Fenix E. Tutti ricevono la nuova versione 22.44 del software, che va a sostituire la precedente 22.43.

Il changelog ufficiale è di una sinteticità disarmante e recita una cosa sola, ovvero che viene risolto un potenziale problema del display capace di causare comportamenti imprevisti e risposte incoerenti ai gesti. Nessuna funzione nuova, nessuna aggiunta, nessun ritocco all’interfaccia. Solo la correzione, che comunque per chi conviveva con il difetto vale parecchio. Va detto che sul fronte delle novità vere il ciclo di sviluppo verso il prossimo major update è già avviato da tempo, quindi la sostanza arriverà più avanti.

Stesso intervento su Forerunner 970 e Forerunner 570

Il discorso si allarga agli sportwatch da corsa. Forerunner 970 e Forerunner 570, presentati nel maggio 2025 e tuttora i modelli di riferimento della gamma dedicata ai runner, stanno ricevendo la versione 17.39 del software, che prende il posto della 17.38 distribuita la settimana precedente.

Con questo passaggio i due orologi si allineano a Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6, che avevano già ottenuto lo stesso pacchetto qualche giorno prima. È una dinamica ricorrente, questi modelli viaggiano quasi sempre appaiati sul piano software. Anche qui il changelog è identico parola per parola a quello della gamma Fenix 8 e parla dello stesso problema del display, dei medesimi comportamenti imprevisti e delle stesse risposte incoerenti ai gesti.

Nessuna novità funzionale, dunque, nemmeno su questo fronte. Le aggiunte sono attese con il salto alla versione 18 del software, che rappresenterà il prossimo scalino importante per la serie Forerunner.

Come installare l’aggiornamento sul proprio orologio

La procedura è quella consueta e non richiede particolari acrobazie. Nella maggior parte dei casi basta seguire le indicazioni della notifica che compare nell’app Garmin Connect oppure direttamente sul quadrante dell’orologio.

Chi non ha ancora visto comparire nulla non deve preoccuparsi, perché la distribuzione procede in modo graduale e i tempi possono variare da utente a utente. Restano comunque due strade per forzare la mano. La prima consiste nel controllare manualmente dal dispositivo, entrando nel menu Impostazioni, poi nella pagina Sistema e infine nella sezione Aggiornamento Software. La seconda passa dal computer, collegando l’orologio via USB e affidandosi a Garmin Express, il programma per PC che gestisce la ricerca e l’installazione dei pacchetti disponibili.

Un consiglio pratico che vale sempre in questi casi, assicurarsi che la batteria non sia agli sgoccioli prima di lanciare l’installazione, perché un aggiornamento interrotto a metà è l’ultima cosa che serve. La versione 22.44 per la gamma Fenix 8 e la 17.39 per i due Forerunner sono già in circolazione e continueranno ad arrivare nei prossimi giorni sui dispositivi rimasti indietro.