Revolut down in Italia: app bloccata e oltre 1.500 segnalazioni

Un esteso disservizio di Revolut sta creando parecchi grattacapi agli utenti di tutta Italia, che si ritrovano con l’app bloccata e con operazioni quotidiane improvvisamente impossibili da portare a termine. Le segnalazioni raccolte sulle piattaforme che monitorano i malfunzionamenti online hanno toccato un picco di oltre 1.500 segnalazioni, un numero che racconta bene la portata del problema. C’è chi non riesce nemmeno ad aprire l’applicazione, chi resta fermo alla schermata del login e chi, in alcuni casi, non è in grado di completare un bonifico. Insomma, per molti clienti della fintech la giornata è cominciata con un intoppo non da poco.

Il quadro si fa ancora più chiaro guardando la pagina ufficiale che la società dedica allo stato dei propri sistemi. Lì compare un elenco piuttosto lungo di funzioni interessate, segno che il guasto non riguarda un singolo ingranaggio ma tocca diversi aspetti del servizio, dai pagamenti fino alle funzioni più specifiche pensate per le aziende.

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I servizi di Revolut coinvolti nel down

Partendo dalle operazioni di base, la piattaforma indica criticità sulla registrazione dei nuovi account e sull’accesso, oltre che sui pagamenti con carta e sulla ricarica tramite carta bancaria. Problemi anche per i pagamenti in generale, per i prelievi in contanti e per il cambio valuta, una delle funzioni più apprezzate da chi viaggia spesso all’estero. A questi si aggiungono il trading su azioni, la verifica dell’identità, la sezione dedicata al credito e la chat del supporto live, cioè proprio il canale a cui molti si rivolgerebbero in situazioni del genere.

L’elenco non si ferma qui. Risultano coinvolti anche il sito web, i pagamenti P2P tra utenti, la parte legata alle criptovalute e l’accesso ai Salvadanai, lo strumento che permette di mettere da parte piccole somme. Difficoltà pure per chi vuole ordinare una nuova carta o semplicemente visualizzarne i dettagli. Completano la lista l’abbonamento Premium e i RevPoints, il programma a punti dell’app.

Anche Revolut Business tra le funzioni colpite

Il malfunzionamento non risparmia il mondo professionale. Sulla pagina di stato compaiono infatti diverse voci legate a Revolut Business, a partire dall’iscrizione e dall’accesso alla piattaforma pensata per imprese e professionisti. Segnalati intoppi anche sui pagamenti in uscita, sulle API Business, sull’app mobile e sulla web app dedicate alle aziende. Per chi gestisce un’attività commerciale non è un dettaglio da poco, visto che tra i servizi in difficoltà figurano anche i pagamenti con l’API Esercente, i pagamenti esercente in senso più ampio e l’ambiente sandbox, quello usato dagli sviluppatori per fare test senza toccare il denaro reale.

Davanti a un’interruzione di questa ampiezza l’azienda non è rimasta in silenzio. Revolut ha diffuso una breve comunicazione in cui ammette il down in corso e conferma che il problema sta influendo su più servizi contemporaneamente. Il team di ingegneri della società è già al lavoro per individuare la causa e riportare tutto alla normalità, in modo da ripristinare il pieno funzionamento dell’app e delle altre funzioni coinvolte.

Fonte: TecnoAndroid