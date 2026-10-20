Galaxy S27 Ultra, batteria e fotocamere migliori tra i desideri degli utenti

I fan di Samsung chiedono gli stessi miglioramenti da anni e Galaxy S27 Ultra non sembra fare eccezione. Nonostante i problemi del tutto nuovi portati da Galaxy S26 Ultra, la lista dei desideri della community è rimasta praticamente identica, segno di quanto gli utenti siano ormai stanchi di ripetere le stesse richieste a ogni nuova generazione. Una batteria più capiente, una ricarica più rapida e fotocamere finalmente aggiornate restano in cima ai pensieri di chi aspetta il prossimo top di gamma della casa coreana.

Batteria e fotocamere a pari merito nel sondaggio

Dopo la comparsa di nuovi render di Galaxy S27 Ultra, un sondaggio tra i lettori ha provato a capire cosa si aspetta davvero il pubblico dal futuro smartphone di punta di Samsung. Il risultato è curioso perché la richiesta di una batteria più grande abbinata a una ricarica più veloce ha raccolto esattamente gli stessi voti del desiderio di un salto in avanti evidente per le fotocamere. Entrambe le opzioni si sono fermate al 41,33% delle preferenze, almeno al momento della rilevazione. Un pareggio perfetto che racconta bene quanto questi due aspetti pesino nelle scelte di chi compra un Ultra.

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Lo schermo invece interessa molto meno. Solo il 9,5% circa dei votanti ha indicato come priorità una versione migliorata del Privacy Display, capace di mantenere una risoluzione più alta quando la funzione è attiva. Meno dell’8% ha poi chiesto un pannello semplicemente più utilizzabile su Galaxy S27 Ultra, una percentuale bassa ma non per questo trascurabile.

Quest’ultimo dato merita infatti qualche parola in più. Per alcuni utenti l’arrivo del Privacy Display su Galaxy S26 Ultra ha reso il telefono inutilizzabile anche con la funzione disattivata. Le segnalazioni parlano di mal di testa, affaticamento della vista e persino nausea durante l’uso quotidiano del dispositivo. Secondo le indiscrezioni Samsung starebbe lavorando a un display migliore proprio per il nuovo modello, così da evitare che la situazione si ripeta.

Cosa dovrebbe arrivare su Galaxy S27 Ultra

Autonomia, velocità di ricarica e comparto fotografico sono richieste che la base di appassionati del marchio porta avanti da parecchio tempo. Persino dopo che Galaxy S26 Ultra è diventato letteralmente inutilizzabile per una parte degli acquirenti, queste tre voci sono rimaste saldamente in testa alle preferenze, davanti a qualsiasi lamentela legata allo schermo.

La buona notizia è che Samsung starebbe lavorando proprio su questi fronti, e non soltanto su quelli. Il flagship del prossimo anno dovrebbe finalmente adottare una batteria con capacità superiore ai collaudati 5.000 mAh che accompagnano la serie da diverse generazioni. Sulla ricarica qualcosa si è già mosso quest’anno con Galaxy S26 Ultra e difficilmente le velocità cresceranno ancora molto nel breve periodo, almeno sulla carta. Chi sperava in un ulteriore balzo su questo aspetto, quindi, farà bene a non aspettarsi grandi stravolgimenti.

Le fotocamere dovrebbero invece ricevere sensori più recenti e di qualità superiore, anche se stando ai rumor Galaxy S27 Ultra rinuncerà al teleobiettivo 3x presente sui modelli precedenti. Infine il produttore coreano starebbe integrando un display completamente riprogettato, pensato per rendere il telefono utilizzabile da molte persone che con l’attuale generazione hanno dovuto farne a meno.

Fonte: TecnoAndroid