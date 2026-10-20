Xiaomi 18 Pro e Pro Max, trapelano sul web i prezzi europei

I prezzi europei di Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max sarebbero trapelati nelle ultime ore, e le cifre emerse sono davvero molto alte. Il modello più compatto partirebbe da 1.449 euro, mentre la variante più grande toccherebbe quota 1.849 euro già nella configurazione d’ingresso. Numeri che fanno impressione anche a chi è abituato da tempo ai listini dei top di gamma.

La fonte che ha diffuso queste informazioni è considerata in genere piuttosto affidabile, perché in passato ha già centrato diverse anticipazioni e previsioni. C’è poi un altro elemento che rende tutto abbastanza credibile, ovvero il clima pesantissimo legato alla crisi delle memorie. In un contesto simile, un rincaro così marcato appare tutt’altro che improbabile, per quanto sia certamente una pessima notizia per chi aspettava i nuovi flagship del marchio cinese.

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Il listino completo e il nodo delle batterie

Scendendo nel dettaglio, la gamma sarebbe composta da poche configurazioni. Xiaomi 18 Pro arriverebbe in Europa con 256 GB di memoria a 1.449 euro, mentre la versione da 512 GB salirebbe a 1.649 euro. Per Xiaomi 18 Pro Max è indicata invece una sola variante, quella da 512 GB, proposta a 1.849 euro. Una forbice di prezzo che colloca entrambi i dispositivi nella fascia più alta del mercato, senza vie di mezzo.

Come se non bastasse, sul fronte dell’autonomia le notizie non sono incoraggianti. Le batterie dei modelli destinati al Vecchio Continente avranno una capacità sensibilmente inferiore rispetto alle versioni vendute in Cina. Il telefono più piccolo si fermerà a 6.000 mAh contro i 7.000 mAh della variante cinese, mentre il fratello maggiore scenderà a 7.050 mAh rispetto agli 8.500 mAh previsti per il mercato domestico. In questo caso non si tratta di semplici voci di corridoio, perché i valori sono già stati confermati dalle etichette energetiche. Praticamente non c’è più margine per pensare a un errore, a meno di una svista clamorosa in fase di certificazione.

Il confronto con la generazione precedente e lo stop agli Ultra

Mettere a confronto questi listini con quelli dell’anno scorso non è possibile in modo diretto. Xiaomi infatti non aveva portato in Europa né 17 Pro né 17 Pro Max, scegliendo di lasciarli come esclusiva per il mercato cinese. Da questa parte del mondo era però arrivato, qualche mese più tardi, Xiaomi 17 Ultra, un dispositivo tecnicamente superiore ai Pro Max soprattutto sul versante delle fotocamere.

Già quel telefono era sembrato parecchio caro al momento del debutto, con un prezzo di listino di 1.500 euro. Nel frattempo il suo costo è sceso in maniera consistente e oggi si aggira attorno ai mille euro netti. Proprio per questo il posizionamento della nuova serie colpisce ancora di più, visto che Xiaomi 18 Pro Max supererebbe di parecchio la cifra con cui era stato lanciato il precedente modello di punta.

Secondo le indiscrezioni, la crisi delle memorie sarebbe talmente acuta da spingere il produttore a rinunciare del tutto a un modello Ultra per quest’anno. Una scelta che non riguarderebbe soltanto Xiaomi, ma anche tutti gli altri principali produttori cinesi di smartphone, pronti a fare a meno della loro variante più ambiziosa.

Fonte: TecnoAndroid