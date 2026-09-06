Remote Help, Microsoft attiva le sessioni senza utente su Windows

Con la nuova modalità unattended di Remote Help, Microsoft cambia le regole della riparazione da remoto sui PC Windows aziendali: i tecnici IT possono ora collegarsi a una macchina anche quando davanti allo schermo non c’è nessuno. La novità arriva con il service release 2608 di Intune e si appoggia alla funzione Remote Sign In, che consente di raggiungere la schermata di accesso del computer e autenticarsi con credenziali autorizzate. Fino a ieri era proprio quello il muro contro cui sbattevano gli helpdesk, perché ogni sessione richiedeva il via libera esplicito di chi stava usando il dispositivo.

Chi lavora nel supporto tecnico conosce bene la scena. Un portatile bloccato al login alle sette del mattino, una filiale senza personale, una finestra di manutenzione notturna programmata da settimane e nessuno da chiamare per premere il pulsante di conferma. La modalità unattended nasce esattamente per quelle situazioni, e Microsoft ha scelto di costruirla con paletti piuttosto stretti, per evitare che diventi una porta di servizio aperta su qualsiasi macchina.

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Come funziona la sessione senza utente davanti allo schermo

Nella classica modalità attended, la persona che usa il computer deve partecipare alla sessione e autorizzare il collegamento. Un vincolo sensato sulla carta, molto meno pratico quando il guasto si presenta fuori orario o su un dispositivo che si trova a centinaia di chilometri di distanza. Con la nuova impostazione il tecnico apre la sessione direttamente dall’Intune admin center, seleziona il dispositivo gestito e si connette senza attese. Se Windows è fermo alla schermata di login, l’operatore entra con le proprie credenziali e lavora in una sessione tutta sua.

Il punto interessante riguarda ciò che accade quando qualcuno sta già lavorando su quel PC. Il sistema non spazza via nulla: mostra una notifica sulla connessione remota in arrivo, blocca la sessione dell’utente e lascia che il tecnico operi in un ambiente separato. Applicazioni aperte, documenti in lavorazione e stato generale della sessione restano intatti, e una volta concluso l’intervento basta rifare l’accesso per ritrovare tutto al proprio posto. C’è anche un risvolto legato alla privacy, tutt’altro che secondario: chi interviene può sistemare un problema di sistema senza mettere gli occhi su email, chat o file personali del dipendente.

Requisiti stringenti, niente accesso remoto generico

Chiarito il funzionamento, resta da capire su quali macchine tutto questo sia effettivamente utilizzabile, e qui Microsoft è stata piuttosto severa. La funzione è pensata per dispositivi Windows fisici di proprietà dell’organizzazione, iscritti a Intune e associati a Microsoft Entra ID oppure in configurazione Microsoft Entra hybrid join. Fuori dal perimetro finiscono i computer personali, i dispositivi in regime BYOD, i Windows 365 Cloud PC, Azure Virtual Desktop e in generale le macchine virtuali. Il sistema operativo deve essere a 64 bit, nella versione Windows x64.

Le condizioni operative sono altrettanto precise. Il computer deve essere acceso e connesso a Internet, deve poter raggiungere gli endpoint Microsoft necessari al collegamento e deve avere installata l’Intune Management Extension. Serve inoltre che il Desktop remoto sia abilitato sulla macchina, altrimenti la connessione semplicemente non parte.

La filosofia dietro questi vincoli è abbastanza leggibile. Microsoft non ha voluto trasformare Remote Help in uno strumento di amministrazione universale, buono per collegarsi a qualsiasi cosa abbia uno schermo e una connessione. Il risultato è una funzione mirata, con controlli granulari, che copre uno scenario ben definito e lascia fuori tutto il resto. Per le aziende che gestiscono flotte di computer distribuite su più sedi, la differenza pratica si misura nel numero di interventi che non richiedono più di coordinare la presenza fisica di qualcuno davanti alla macchina.