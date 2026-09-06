Qualcomm Oryon, la prima CPU mobile a toccare i 5 GHz

Il traguardo dei 5 GHz arriva finalmente anche sugli smartphone, e a metterci la firma è Qualcomm con la prossima generazione di CPU Oryon, la prima in ambito mobile a spingersi fino a quella frequenza. L’annuncio è arrivato alla vigilia dello Snapdragon Summit 2026 e anticipa una piattaforma di fascia alta dove il numero sul clock, per quanto appariscente, è solo una parte del discorso. Accanto ci sono un’architettura sviluppata internamente, un lavoro serio sull’IPC e una gestione della cache ribattezzata Oryon FlexCache.

L’obiettivo dichiarato è reggere carichi sempre più pesanti. Gaming, montaggio video, e soprattutto quegli agenti AI che ormai eseguono sequenze di operazioni spalmate su più core, passando da uno all’altro senza soluzione di continuità. Qualcomm insiste su un punto: la nuova CPU non nasce ritoccando qualcosa di esistente, ma intervenendo insieme sulla microarchitettura, sulle modalità di implementazione e sull’intero sottosistema.

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Perché arrivare a 5 GHz su un telefono è complicato

Alzare la frequenza di una CPU già disponibile e chiamarla nuova sarebbe stato semplice. Il problema è che a quei livelli i cicli si susseguono più in fretta, certo, ma crescono anche consumi, calore da smaltire e complessità nella gestione dell’alimentazione. Su un dispositivo che sta in tasca e vive di batteria questi vincoli pesano molto più che su un desktop attaccato alla presa di corrente.

Qualcomm attribuisce il risultato al fatto di avere il pieno controllo del design. La microarchitettura Oryon è roba di casa, quindi le scelte progettuali possono essere calibrate sulla piattaforma specifica su cui il chip andrà a lavorare. Ed è questo che rende il dato interessante: i 5 GHz non arrivano in condizioni da laboratorio o da processore desktop, ma dentro i limiti termici ed energetici di un chipset pensato per uno smartphone.

Poi c’è il resto. La frequenza da sola non racconta quasi nulla di quello che un utente percepisce davvero. Due processori identici sulla carta possono comportarsi in modo molto diverso se uno completa più istruzioni per ogni ciclo oppure se l’altro passa il tempo ad aspettare che i dati arrivino dalla memoria. Per questo l’azienda mette sullo stesso piano i 5 GHz e l’IPC, cioè il numero medio di istruzioni portate a termine per ciclo di clock.

La memoria diventa il vero collo di bottiglia

Più un core è veloce, più il tema della latenza di memoria si fa sentire. Un core che macina istruzioni a quella velocità esaurisce in fretta i dati che ha a portata di mano nei registri e nella cache, e se a quel punto deve andare a bussare alla memoria di sistema, una fetta del guadagno ottenuto alzando il clock semplicemente evapora. La gerarchia della cache esiste proprio per evitare questo scenario, tenendo vicine ai core le informazioni usate più spesso.

Nel nuovo Oryon, Qualcomm adotta una cache L1 per le istruzioni di dimensioni generose all’interno di ogni singolo core, affiancata da una cache L2 collocata direttamente nel complesso CPU. Una disposizione che accorcia la strada tra i core e una porzione consistente dei dati di lavoro, riducendo il numero di volte in cui bisogna spingersi fino alla memoria di sistema.

La faccenda si complica ulteriormente quando il telefono deve gestire tutto insieme. Applicazioni aperte, un videogioco, elaborazione multimediale, funzioni di intelligenza artificiale che girano in background. Il carico non resta confinato a un solo core: un’attività può partire su un core ad alte prestazioni, migrare su un altro e poi appoggiarsi a risorse ancora diverse. Ogni salto ha un costo, e quel costo cresce se i dati necessari non si trovano più vicino al punto in cui l’elaborazione sta avvenendo. È esattamente il terreno su cui Oryon FlexCache è chiamato a dimostrare qualcosa.