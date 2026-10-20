Redmi Band 4 ufficiale in Cina: batteria fino a 21 giorni

Xiaomi rinnova una delle sue fitness band più accessibili e lo fa con Redmi Band 4, appena presentata ufficialmente in Cina. Il nuovo modello non stravolge la formula che aveva convinto con la generazione precedente ma interviene su due aspetti che pesano parecchio nell’uso di tutti i giorni, cioè la qualità costruttiva e la durata della batteria. Il tutto senza rinunciare a uno dei punti di forza storici della linea, ovvero un prezzo molto basso.

Chi conosce già la famiglia Redmi ritroverà un approccio piuttosto familiare. Non ci sono funzioni pensate per stupire a tutti i costi né cambi di rotta improvvisi. Si tratta piuttosto di una serie di ritocchi mirati che rendono la smartband più solida al polso e più longeva tra una ricarica e l’altra, mantenendo intatta l’impostazione semplice e concreta che ha sempre caratterizzato questa gamma di braccialetti.

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Design rivisto e display da 1,47 pollici

Credits: TecnoAndroid

Il display ha una diagonale di 1,47 pollici e lavora con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. La parte frontale è protetta da un vetro curvo 2.5D, una soluzione che ammorbidisce i bordi e rende il dispositivo più gradevole sia alla vista sia al tatto quando si scorre tra le varie schermate.

Redmi ha messo mano anche al telaio, che adesso sfoggia una finitura effetto metallo e una struttura unibody. Cambia pure il cinturino, che presenta una nuova texture verticale e una chiusura a perno modificata. Lo scopo dichiarato è far sì che il braccialetto resti ben fermo al polso durante l’attività fisica, un dettaglio che chi si allena con costanza tende ad apprezzare più di quanto si possa pensare.

Il passo avanti più concreto però riguarda la batteria. L’azienda dichiara fino a 21 giorni di autonomia con un utilizzo leggero, quindi tre in più rispetto ai 18 giorni garantiti da Redmi Band 3. Quando invece si attiva il monitoraggio regolare delle principali funzioni, la durata stimata scende a circa 8 giorni. La differenza tra i due scenari dipende quindi in larga parte da quanto intensamente vengono sfruttati i sensori nel corso della giornata.

Salute, sport e pagamenti con Redmi Band 4

Sul fronte del monitoraggio della salute Redmi Band 4 offre il controllo continuo dello stress insieme alla rilevazione della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue. A questo si aggiunge l’analisi del sonno, utile per farsi un’idea della qualità del riposo notturno. Completano il quadro le funzioni dedicate alla salute femminile, che arricchiscono ulteriormente il pacchetto di strumenti pensati per il benessere quotidiano.

Chi pratica sport può contare su 50 modalità sportive, tra cui figurano corsa, ciclismo e tennis da tavolo. La resistenza all’acqua è certificata fino a 50 metri, una caratteristica che rafforza la vocazione del dispositivo come compagno di allenamento da tenere addosso senza troppi pensieri anche nelle sessioni più impegnative.

Non mancano poi le funzioni smart di base che ci si aspetta da un braccialetto di questo tipo. Il nuovo indossabile di Xiaomi mostra le notifiche, gestisce le sveglie e consente di cambiare quadrante per adattare l’aspetto dello schermo ai propri gusti. In Cina la smartband supporta anche i pagamenti tramite codici QR di WeChat e Alipay.

Fonte: TecnoAndroid