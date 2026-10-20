REDMI Note 17 Pro 5G a 399,90€: batteria da 8340 mAh in sconto

Due giorni pieni senza cercare una presa di corrente, anche con un utilizzo intenso. È questo il punto di forza di REDMI Note 17 Pro 5G, lo smartphone di Xiaomi che in questi giorni scende a 399,90€ su Amazon nella configurazione 6GB+256GB in colorazione Sky Blue. Il prezzo di listino è di 499,90€, quindi il taglio è tutt’altro che simbolico e porta il dispositivo al livello più basso mai visto da quando è arrivato sul mercato italiano.

Attorno a una batteria dalla capacità davvero fuori scala per la fascia media, il produttore ha costruito un pacchetto piuttosto completo. Ci sono un ampio display AMOLED molto luminoso, una fotocamera principale stabilizzata e una scocca pensata per resistere ad acqua, polvere e cadute accidentali.

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Una batteria da 8340 mAh che cambia le regole della fascia media

Il cuore del progetto è la batteria al silicio carbonio da 8340 mAh, una tecnologia ancora poco diffusa tra i modelli di questa categoria. Rispetto alle classiche celle al litio offre una densità energetica superiore e consente di mantenere peso e dimensioni sotto controllo nonostante una capacità così elevata. Il risultato, secondo Xiaomi, è un’autonomia che supera i due giorni anche quando lo smartphone viene messo sotto pressione.

Quando arriva il momento di ricaricare entra in gioco il sistema HyperCharge da 67W, che porta il telefono dallo 0 al 50% in appena 34 minuti. C’è anche la ricarica inversa cablata fino a 22,5W, una funzione comoda per dare un po’ di energia ad auricolari o ad altri dispositivi rimasti a secco nel momento meno opportuno.

Anche il processore fa la sua parte. Il Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, realizzato a 4nm e accompagnato dalla GPU Adreno 710, non è il chip più spinto della categoria per il gaming più impegnativo. In compenso punta tutto sull’efficienza energetica, e questo contribuisce non poco ai numeri da record sul fronte dell’autonomia.

Scheda tecnica e prezzo in calo su Amazon

Lo schermo è un AMOLED CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K, frequenza di aggiornamento a 120Hz e una luminosità di picco che arriva a 3500 nit, valore che rende la lettura agevole anche sotto il sole diretto. Sul retro trova posto una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica OIS, affiancata da un sensore ultragrandangolare da 8MP. La memoria è di tipo UFS 3.1, abbinata a 6GB di RAM LPDDR4X.

La robustezza è un altro aspetto curato con attenzione. Il telefono vanta la certificazione IP68 e la protezione Gorilla Glass Victus 2, che permette di sopportare cadute fino a 3 metri. Sul piano software si parte da Android 16 con interfaccia HyperOS 3 e le funzioni di intelligenza artificiale HyperAI già integrate, mentre Xiaomi garantisce fino a 6 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Mettendo insieme schermo brillante, grande capacità energetica e un supporto software così lungo, REDMI Note 17 Pro 5G si propone come una scelta solida per chi vuole affidabilità nell’uso di tutti i giorni. Ed è proprio qui che entra in gioco l’offerta, visto che il prezzo si è abbassato in modo deciso anche rispetto alle quotazioni abituali rilevate presso altri negozi italiani.

Lo sconto del 20% riguarda la variante 6GB+256GB Sky Blue con memoria UFS 3.1, pensata per chi desidera buone velocità di lettura e scrittura dei dati senza spendere cifre importanti. Il prezzo passa da 499,90€ a 399,90€, con un risparmio netto di 100€ sul modello acquistato direttamente su Amazon.

Fonte: TecnoAndroid