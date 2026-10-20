Link to Windows: ora puoi spegnere il PC dallo smartphone Android

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Link to Windows, l’app che in italiano porta il nome di Collegamento a Windows e che consente di collegare uno smartphone Android a un computer Windows per accedere ad alcune funzioni del telefono direttamente dal desktop. Questa volta però la novità segue il percorso inverso, perché è il telefono a prendere il controllo del computer. Con l’ultimo update diventa infatti possibile spegnere il PC da remoto, oltre a riavviarlo, bloccarlo o metterlo in sospensione, il tutto con pochi tocchi sullo schermo dello smartphone.

Fino a oggi l’applicazione offriva già la possibilità di bloccare il computer a distanza. Una funzione comoda, senza dubbio, ma piuttosto limitata rispetto a quello che serve davvero nella quotidianità. Il nuovo rilascio allarga parecchio il raggio d’azione e trasforma Link to Windows in un piccolo telecomando per la gestione dell’alimentazione della macchina.

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Il pulsante Power sostituisce il vecchio comando Blocca PC

Il cambiamento arriva con la versione beta 1.26101.103.0, che introduce un sistema di controllo decisamente più completo rispetto al passato. Il vecchio pulsante Blocca PC, che si limitava appunto a bloccare il computer, lascia spazio a un nuovo comando chiamato Power. Basta toccarlo e nella parte inferiore dello schermo compare un menu con quattro opzioni ben distinte: bloccare il PC, metterlo in sospensione, spegnerlo oppure riavviarlo.

L’idea è semplice e proprio per questo funziona. Grazie al nuovo comando l’alimentazione del computer si gestisce direttamente dall’app installata sul telefono, senza bisogno di mettere fisicamente le mani sulla tastiera o sul pulsante di accensione. Questo vuol dire che il PC può essere riavviato o spento anche quando ci si trova lontano da casa, usando soltanto lo smartphone. Situazione tipica, del resto, quella di uscire di corsa e ricordarsi solo dopo di aver lasciato acceso il computer.

Avvisi di conferma e aggiornamenti di sistema prima dello spegnimento

Il pulsante Power non è l’unica novità della nuova versione. Microsoft ha pensato anche a una serie di finestre di conferma dedicate alle operazioni che rischiano di interrompere il lavoro in corso. Un dettaglio tutt’altro che secondario, visto che spegnere un computer a distanza senza sapere cosa ci sia aperto può riservare qualche brutta sorpresa.

Prima di procedere con lo spegnimento, il riavvio o la sospensione, l’app mostra quindi degli avvisi sulla possibile perdita dei dati non salvati, esattamente come succede quando si spegne il computer a mano. Il messaggio però non è sempre identico e cambia a seconda dell’azione scelta. Nel caso della sospensione, ad esempio, l’avviso chiarisce che per riattivare la macchina sarà necessario trovarsi fisicamente nelle sue vicinanze. Una precisazione utile, perché chi mette in standby il PC da lontano deve sapere che non potrà risvegliarlo allo stesso modo.

C’è poi la questione degli aggiornamenti di sistema, che spesso restano in sospeso proprio nel momento meno opportuno. Anche qui Link to Windows offre una soluzione pratica, dato che permette di completare gli aggiornamenti prima di procedere allo spegnimento o al riavvio del computer. Come per tutte le altre funzioni introdotte con questa versione, anche l’installazione degli update si gestisce direttamente dallo smartphone.

Fonte: TecnoAndroid