Football Manager 2027, il gameplay svela Tactical Effectiveness

Mancano ormai poche settimane al debutto di Football Manager 2027, fissato per il 10 novembre, e Sports Interactive ha scelto di mostrare in un nuovo video gameplay come tutte le principali novità di questa edizione si inseriscano all’interno dell’esperienza di gioco. Il filmato è stato realizzato con una build di sviluppo che risale ai primi giorni di ottobre e offre una panoramica piuttosto ampia di ciò che attende gli allenatori virtuali. Si parte dall’interfaccia e si arriva alle tattiche, passando per la preparazione delle partite e per i ritocchi al match engine.

Non si tratta quindi di un semplice trailer promozionale ma di uno sguardo concreto su come cambierà la gestione del club in Football Manager 27, con particolare attenzione a quegli aspetti che chi segue la serie tocca con mano in ogni sessione di gioco.

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Interfaccia su misura e il debutto di Tactical Effectiveness

La novità che salta subito all’occhio riguarda la personalizzazione dell’interfaccia, che diventa molto più flessibile rispetto al passato. Sarà possibile modificare scorciatoie, schermate principali e sezioni informative, così da adattare la navigazione alle proprie abitudini. Anche il nuovo Portal, che rappresenta il punto di accesso principale alla carriera, garantirà un margine di intervento più ampio. La schermata delle notizie invece raccoglierà in un unico spazio aggiornamenti, eventi e risultati che arrivano dal mondo del calcio.

Sul fronte gestionale fa il suo esordio Tactical Effectiveness, un sistema pensato per capire fino a che punto la rosa sia davvero in grado di applicare la filosofia di gioco scelta dall’allenatore. La funzione mette insieme informazioni provenienti da ambiti diversi come scouting, mercato e allenamenti e mette in evidenza sia i punti di forza della squadra sia gli aspetti su cui c’è ancora da lavorare.

Spazio poi alla preparazione delle partite. Gli sviluppatori hanno mostrato la possibilità di copiare intere settimane di allenamento e di pianificare con meno fatica programmi di lavoro sul lungo periodo. Quando arriva il giorno della gara entrano in scena diversi miglioramenti legati alla presentazione degli incontri: stadi più variegati, nuove sequenze cinematografiche e un aggiornamento dell’illuminazione e degli effetti atmosferici, il tutto con l’obiettivo di rendere ogni sfida più coinvolgente.

Calciatori più credibili in campo e piattaforme di lancio

I cambiamenti più rilevanti del nuovo capitolo riguardano però il comportamento dei giocatori sul rettangolo verde. Grazie ai dati di motion capture raccolti nel calcio professionistico, il titolo introdurrà movimenti più realistici, nuove abilità tecniche riservate ai calciatori più creativi, una fase difensiva più solida e attacchi più intelligenti dentro l’area di rigore.

Durante i match ci sarà anche modo di correggere la strategia in tempi rapidi con Tactical Tweaks, una nuova funzione che permette di applicare interi gruppi di istruzioni tattiche alla squadra oppure a singoli elementi senza dover toccare ogni parametro a mano. Pure le indicazioni urlate dalla panchina avranno un peso maggiore, perché influenzeranno i giocatori in base alla loro personalità.

Football Manager 2027 sarà disponibile dal 10 novembre su PC, Mac, PS5 e Xbox, oltre che su dispositivi mobile iOS e Android tramite Netflix. Il gioco farà inoltre parte del catalogo di PC e Xbox Game Pass fin dal giorno del lancio.

Fonte: TecnoAndroid