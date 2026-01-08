Realme rientra in Oppo: nuova struttura con OnePlus come sub-brand

Realme si prepara a un cambio di assetto che segna una svolta nella sua storia recente. Secondo un rapporto pubblicato da Lei Feng Network, il marchio rientrerà ufficialmente nell’ecosistema di Oppo come sub-brand, affiancando OnePlus all’interno di una struttura più compatta e coordinata. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la collaborazione interna e ottimizzare l’uso delle risorse condivise, evitando sovrapposizioni sul mercato.

Una riorganizzazione che guarda all’efficienza

Nel nuovo assetto, Oppo continuerà a operare come marchio principale, mentre Realme e OnePlus seguiranno strategie complementari. Ciascun sub-brand manterrà una propria identità e un posizionamento distinto, così da coprire segmenti diversi senza entrare in concorrenza diretta. La scelta punta a rendere più leggibile l’offerta del gruppo e a migliorare il coordinamento tra sviluppo prodotto, marketing e distribuzione.

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Realme, nata intorno al 2010 come brand secondario di Oppo e diventata realtà indipendente nel 2018, chiude quindi una fase durata circa otto anni. Il rientro non comporta uno smantellamento del marchio, ma un suo inserimento più strutturato all’interno della casa madre.

Ruoli chiave e assistenza unificata

Dal punto di vista manageriale, Sky Li, fondatore e CEO di Realme, assumerà la supervisione delle operazioni complessive dei sub-brand, rimanendo al tempo stesso alla guida delle attività legate ai prodotti Realme. Una scelta che garantisce continuità strategica e coerenza nelle decisioni.

Per i consumatori, uno degli effetti più concreti riguarda l’assistenza post-vendita. Realme verrà integrata nella rete di supporto di Oppo, con un miglioramento atteso della copertura e una maggiore uniformità del servizio, soprattutto nei mercati chiave. A confermare questo punto è stato anche Digital Chat Station, che ha sottolineato come l’unificazione dell’assistenza rappresenti un tassello centrale della manovra.

Prodotti confermati, nessun cambio di rotta

Sul fronte commerciale, le fonti indicano che la roadmap di Realme resterà invariata. I piani di lancio proseguiranno secondo le tempistiche previste, senza rallentamenti legati alla riorganizzazione. È infatti confermata la presentazione di Realme Neo 8, attesa in Cina nel corso di questo mese, in linea con il calendario originale.