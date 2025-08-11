Galaxy S26 Edge e Ultra, OnePlus 15 e OPPO Find X9: ecco i nuovi rumor

Il panorama della telefonia mobile sta già preparando il terreno per un 2026 ricco di novità strategiche. A tal proposito, Samsung, OnePlus e OPPO sembrano pronte ad inaugurare l’anno con prodotti che puntano a ridefinire il modo in cui vengono percepiti i top di gamma. Nel dettaglio, per l’azienda sudcoreana, il primo grande passo sarà il debutto della nuova famiglia Galaxy S26, attesa per i primi mesi dell’anno. Le indiscrezioni parlano di un’uscita di scena per Galaxy S26 e S26+. I quali verranno sostituiti rispettivamente da Galaxy S26 Pro e Galaxy S26 Edge. Quest’ultimo, in particolare, è destinato a rimpiazzare la versione Plus. Sembra che Samsung sia decisa a dare più personalità alla fascia intermedia.

Le novità Galaxy (e non solo) in arrivo

Il vertice della gamma, il Galaxy S26 Ultra, continuerà a portare il peso dell’innovazione fotografica. Pur mantenendo il sensore ISOCELL HP2 da 200 MP già visto su modelli precedenti, l’apertura dovrebbe passare a f/1.4. Una modifica apparentemente piccola, ma capace di incidere sulla qualità finale delle immagini. È un segnale chiaro che, per Samsung, il 2026 sarà l’anno delle ottimizzazioni mirate più che dei cambi di rotta drastici.

Anche in Cina il fermento è altrettanto evidente. OPPO studia il miglior assetto per il suo nuovo Find X9. A tal proposito, l’azienda sta sperimentando diverse combinazioni di sensori ad alta risoluzione, in alcuni casi fino a due da 200 MP. L’obiettivo è contrastare direttamente rivali come HONOR Magic8, che si vocifera adotterà la stessa filosofia. Allo stesso modo, OnePlus si prepara a lanciare il suo OnePlus 15 con una scelta stilistica inedita. L’azienda ha deciso di dire addio all’iconico oblò fotografico. Ciò per dare il benvenuto alla placca quadrata in alto a sinistra. Sul lato tecnico, il nuovo flagship rinuncerà alla partnership con Hasselblad ma offrirà tre sensori da 50 MP con teleobiettivo periscopico. A cui si aggiungono display 1,5K con cornici sottilissime grazie alla tecnologia LIPO, chip Snapdragon 8 Elite 2 e una batteria record da 7.000-7.500 mAh con ricarica a 100 W.