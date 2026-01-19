Il 30 dicembre 2025 Realme assicurava alla stampa che tutto procedeva “normalmente”. Sei giorni dopo, l’azienda annunciava il proprio rientro sotto il controllo di OPPO, il gruppo da cui si era separata sette anni fa per diventare un brand indipendente. Ufficialmente si è parlato di integrazione strategica, sinergie e razionalizzazione. Ma i fatti raccontano una storia più complessa, meno lineare e decisamente più urgente.

Dietro la comunicazione rassicurante si nascondono tagli al personale, ridimensionamenti drastici dei team di ricerca e sviluppo e una decisione presa in extremis, quando i numeri avevano ormai smesso di tornare. Non uno scandalo, ma un segnale chiaro di quanto il mercato smartphone cinese sia diventato ostile per i marchi di seconda fascia.

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Il problema dei numeri: quando l’1% non basta più

Il nodo centrale è la Cina. A fine 2025 Realme deteneva nel mercato domestico una quota attorno all’1,3%, posizionandosi al settimo posto. I sei brand davanti a lei controllavano ciascuno almeno il 14% del mercato. Questo squilibrio non è solo simbolico: è strutturale.

Gestire un brand indipendente significa sostenere costi fissi elevati, soprattutto su ricerca e sviluppo, supply chain, marketing e assistenza. Questi costi non scalano con il calo delle vendite. In pratica, con una quota dell’1% Realme si trovava a sostenere un peso economico enormemente superiore per ogni singolo smartphone venduto rispetto ai concorrenti diretti.

Eppure Realme non è un marchio irrilevante. Nel 2024 ha spedito quasi 49 milioni di smartphone a livello globale. Il problema non è la presenza internazionale, ma il mercato cinese, sempre più concentrato e dominato da pochi grandi player. In India Realme viaggia tra il 12 e il 13%, nel Sud-Est asiatico è stabilmente nella top 5. Ma due mercati forti non bastano a compensare un’emorragia nel Paese d’origine.

Sei giorni, due narrative opposte

La tempistica è uno degli elementi più rivelatori. A novembre 2025 parte una prima ondata di licenziamenti, senza precedenti per dimensioni secondo fonti interne. I team di ricerca e sviluppo vengono colpiti in modo pesante: alcuni dipartimenti vengono dimezzati, altri ridotti quasi esclusivamente a personale junior. Gli ingegneri più esperti vengono riallocati sui mercati considerati prioritari, come l’India.

Una seconda ondata di tagli arriva a fine dicembre, mentre la comunicazione ufficiale parla di “normali aggiustamenti di fine anno”. Il 30 dicembre Realme ribadisce che le attività procedono regolarmente. Il 6 gennaio viene presa la decisione definitiva. Il 7 gennaio arriva l’annuncio pubblico del rientro sotto OPPO.

Un passaggio così rapido, da decisione a comunicato stampa in circa 24 ore, è anomalo per operazioni di integrazione di questo tipo, che solitamente richiedono mesi di preparazione. Il sospetto, più che legittimo, è che non si trattasse di una strategia pianificata a lungo termine, ma di una risposta immediata a una situazione diventata improvvisamente insostenibile.

Cosa cambia davvero per chi compra Realme

Nel breve periodo, per i consumatori, l’impatto è minimo. La roadmap prodotti non è stata interrotta: Realme 16 Pro è stato lanciato il giorno prima dell’annuncio ufficiale, segnale che la macchina operativa era già in moto. Anche le prossime uscite non risultano cancellate o rinviate. Anzi, in Cina potrebbe esserci persino un miglioramento immediato: gli utenti Realme avranno accesso alla rete di assistenza OPPO, che conta oltre 5.000 centri contro i circa 250 precedenti. Un salto enorme in termini di copertura e supporto post-vendita.

Il vero interrogativo riguarda il lungo periodo. Realme ha costruito la propria identità su prezzi aggressivi, specifiche tecniche spinte e un target giovane. OPPO, al contrario, presidia una fascia più premium, orientata al design e al posizionamento di marca. Se Realme riuscirà a mantenere una propria identità distinta o finirà per appiattirsi come semplice sub-brand è una partita tutta da giocare.