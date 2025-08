OPPO integrerà l’intelligenza artificiale per l’assistenza clienti

Sin dal suo esordio l’intelligenza artificiale è considerata dai più la tecnologia del secolo. Come Internet ha del tutto rivoluzionato il secolo scorso, questo sarà probabilmente tutto dedicato all’AI e Ai suoi sviluppi.

Effettivamente l’intelligenza artificiale può essere utilizzata in molti campi, anche per dare un aiuto concreto all’umanità, come per la medicina, l’ingegneria e altre macro aree estremamente importanti.

Nel quotidiano invece l’AI può essere utilizzata da chiunque per aiutarsi nel proprio lavoro d’ufficio, nella propria vita da studente o in tanti altri campi.

E anche chi si dice contrario all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ormai la usa anche a sua insaputa, poiché è presente in molte applicazioni e siti che si utilizzano quotidianamente.

OPPO rivoluziona l’assistenza clienti, grazie all’intelligenza artificiale

Un esempio pratico di come l’intelligenza artificiale può essere utilizzata, ce lo fornisce OPPO, che si distingue nel panorama tecnologico per le sue doti innovative.

L’azienda tecnologica cinese ha infatti appena annunciato una novità che punta a offrire e migliorare il supporto agli utenti in tutto il mondo.

OPPO infatti ha deciso di integrare un sistema di intelligenza artificiale per migliorare l’assistenza clienti dei propri dispositivi.

Più nel dettaglio, OPPO starebbe integrando il suo nuovo modello linguistico, AndesGPT, chi è migliorerà senza ombra di dubbio sia l’assistenza fornita ai clienti, sia il lavoro del personale umano, che verrà diminuito del 40%.

In realtà, quest’integrazione dell’intelligenza artificiale sull’assistenza clienti di OPPO è già utilizzabile in 20 Paesi e in 13 lingue diverse.

Questa rivoluzione potrebbe coinvolgere anche altri paesi, e altre realtà che potrebbero prendere spunto dall’idea innovativa dell’azienda cinese, che come specificato non abbandonerà il personale umano che lavora nel servizio di assistenza clienti, ma punta soltanto ad alleggerire il carico di lavoro, andando a migliorare e velocizzare l’intero processo.

Inoltre, OPPO permette anche di contattare l’assistenza clienti con intelligenza artificiale tramite l’applicazione di WhatsApp.