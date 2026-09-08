Dacia Duster, vendite in picchiata: crollo del 41% in Francia

Dopo quindici anni passati a fare il bello e il cattivo tempo nelle concessionarie europee, Dacia Duster comincia a perdere colpi, e i numeri dei primi mesi del 2026 lo dicono senza troppi giri di parole. Il SUV essenziale che ha praticamente inventato una categoria, quella delle auto senza fronzoli vendute a prezzi che nessuno riusciva a toccare, si ritrova a difendersi su più fronti. Il segnale più forte arriva dalla Francia, mercato dove la Duster aveva dominato le vendite nel 2023 e nel 2024 e dove, a fine 2025, teneva ancora la nona posizione assoluta.

A gennaio 2026, sul mercato francese, le immatricolazioni si sono fermate a 8.842 unità contro le 14.973 dello stesso mese dell’anno precedente. Un crollo del 41%, difficile da leggere come semplice oscillazione stagionale. In Italia la fotografia è meno drammatica ma va nella stessa direzione. Nel 2025 la Duster aveva chiuso con circa 33.573 immatricolazioni, terzo modello più venduto nel mercato dei privati e settimo assoluto. Poi è arrivato il brusco ridimensionamento del GPL, con la quota dimezzata nei primi mesi dell’anno, e per un’auto che vive parecchio di bifuel il contraccolpo si è sentito eccome. Nei primi sei mesi del 2026 la variante a gas ha rappresentato 11.389 unità sulle 15.364 complessive, cioè circa il 74% del totale Duster. Nel periodo gennaio-luglio il conto finale parla di 18.055 unità contro le 20.180 dello stesso arco del 2025, una flessione del 10,50% che è costata otto posizioni in classifica, dalla quinta alla tredicesima.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa c’è davvero dietro il calo delle vendite

Una spiegazione tecnica esiste, ed è pure legittima. A fine 2025 tutta la gamma ha dovuto adeguare i motori alla normativa Euro 6e-bis, entrata in vigore il 1° gennaio 2026, e l’aggiornamento ha imposto uno stop temporaneo alla produzione con conseguente rallentamento delle consegne. Fermarsi qui però sarebbe comodo e poco onesto, perché i nodi veri sono strutturali.

Il primo problema Dacia ce l’ha in famiglia e si chiama Bigster. A gennaio, sempre in Francia, la sorella maggiore ha registrato 6.063 targhe, portandosi pericolosamente vicina alle 8.842 della Duster. Per il gruppo i volumi complessivi non cambiano, il cliente resta dentro casa, ma l’effetto pratico è che la Bigster sta svuotando la Duster dall’interno. Poi c’è il capitolo cinese. Marchi come MG e JAECOO stanno attaccando esattamente la fascia di prezzo che per anni era feudo della casa rumena, e lo fanno con schermi enormi in plancia, pacchetti ADAS completi e dotazioni da categoria superiore a parità di listino.

Il restyling arriva nel 2028, ma senza rivoluzioni

A Mioveni la contromossa è già stata decisa e passa da un restyling intermedio affidato ai designer. Nessuna piattaforma nuova, nessuno stravolgimento di forme, la base resta la CMF-B e la carrozzeria mantiene l’impostazione attuale. Gli interventi si concentreranno sull’estetica esterna, con una scelta precisa, la Duster non erediterà la firma luminosa a T vista sulla Dacia Striker. La filosofia del marchio vuole che ogni B-SUV mantenga un carattere riconoscibile, senza appiattire la gamma su un unico stile. Pochi ritocchi quindi, ma pesanti, sulla falsariga di quanto fatto di recente con la Sandero.

Dentro l’abitacolo il riferimento sarà la versione venduta in India con marchio Renault, con una plancia dominata da due schermi. Sui materiali nessuna promessa di lusso, dove la plastica dura permette di tenere basso il prezzo d’attacco senza togliere sostanza continuerà a essere usata senza troppi complessi. Sotto il cofano invece si va di conferme, l’ingegneria lavorerà su assetto e isolamento acustico per alzare il livello di comfort, mentre l’offerta resta quella di oggi tra micro-ibridi, full hybrid, benzina e il solito bifuel a GPL. Le risorse di ricerca e sviluppo sono altrove, concentrate sull’elettrificazione degli altri modelli in cantiere.

Sui tempi non ci sono scorciatoie. La casa rumena non intende accelerare per rispondere all’emergenza e rispetterà la tabella di marcia del ciclo vita, con il debutto ufficiale del restyling fissato nel 2028. Fino ad allora la Duster dovrà reggere l’urto della Bigster, l’avanzata dei marchi cinesi e un design che inizia a sentire il peso degli anni davanti ai rivali di ultima generazione.