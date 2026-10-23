Razer Basilisk V3 X HyperSpeed a 54,99€ con il 31% di sconto

Su Amazon è comparsa una promozione che rende decisamente più accessibile il Razer Basilisk V3 X HyperSpeed, mouse da gaming senza fili pensato per chi cerca precisione e controllo davanti allo schermo. Lo sconto applicato è del 31% e il prezzo finale si ferma a 54,99€, una cifra che rende questo modello interessante per chi da tempo pensa di rinnovare la propria postazione di gioco senza spendere troppo.

Il Razer Basilisk V3 X HyperSpeed nasce con un obiettivo abbastanza chiaro, cioè offrire flessibilità durante le sessioni più lunghe e impegnative. La forma è uno dei suoi punti di forza. Si tratta di un design ergonomico già scelto da milioni di giocatori, studiato per sostenere la mano in modo naturale e adattarsi a diversi tipi di impugnatura. Che si preferisca appoggiare tutto il palmo o lavorare più con la punta delle dita, la struttura asseconda il gesto senza costringere a posizioni scomode.

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Un altro aspetto che merita attenzione riguarda i comandi personalizzabili. Sono nove in tutto e sono collocati in punti facilmente raggiungibili, così da poterli usare senza staccare lo sguardo dall’azione. Ognuno può essere configurato con combinazioni di tasti e macro costruite in base alle proprie esigenze, un dettaglio che fa comodo tanto negli sparatutto quanto nei titoli dove servono molte scorciatoie a portata di dito.

Connettività e autonomia del Basilisk V3 X HyperSpeed

Sul fronte del collegamento il mouse di Razer lascia scegliere tra due strade. La prima è la tecnologia Razer HyperSpeed Wireless a 2,4 GHz, pensata per chi vuole una connessione dedicata al gioco. La seconda è il classico Bluetooth, utile quando si passa da un dispositivo all’altro o semplicemente quando si vuole lasciare libera una porta del computer.

La scelta della modalità incide parecchio sulla batteria. Con HyperSpeed Wireless l’autonomia arriva fino a 285 ore, mentre tramite Bluetooth si sale fino a 535 ore di utilizzo. Sono valori dichiarati che possono cambiare in base a come viene usato il dispositivo, ma danno comunque l’idea di un accessorio che non obbliga a ricariche frequenti e che regge bene anche un uso intenso.

Sensore, switch e illuminazione

Il cuore tecnico del Razer Basilisk V3 X HyperSpeed è il sensore ottico avanzato Razer 5G da 18.000 DPI. Questa sensibilità permette di regolare il comportamento del puntatore secondo il proprio stile di gioco, rendendolo più rapido o più misurato a seconda delle necessità, e di seguire ogni movimento con grande precisione. Chi gioca a titoli competitivi sa bene quanto conti avere un puntatore che risponde esattamente come ci si aspetta.

Anche i tasti principali sono stati curati con attenzione. Il mouse monta switch meccanici Razer di seconda generazione con punti di contatto placcati in oro, una soluzione adottata per ridurre l’usura nel tempo. La durata dichiarata raggiunge i 60 milioni di clic, un numero che lascia ampio margine anche a chi passa molte ore al giorno a giocare.

A chiudere la dotazione c’è la tecnologia Razer Chroma RGB, che mette a disposizione oltre 16,8 milioni di colori insieme a una serie di effetti luminosi personalizzabili. In questo modo il mouse può essere abbinato al resto della postazione e regolato secondo i gusti di ciascuno. Con lo sconto del 31% attivo su Amazon, il Razer Basilisk V3 X HyperSpeed è disponibile al prezzo di 54,99€.

Fonte: TecnoAndroid