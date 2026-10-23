Iliad, Vinci lo stadio: 531 coppie di biglietti per la Serie A

Con il nuovo concorso Vinci lo stadio con Iliad l’operatore porta i propri clienti direttamente sugli spalti, mettendo in palio centinaia di coppie di biglietti per la Serie A, maglie ufficiali dei club e alcuni premi speciali decisamente interessanti. Fra questi ci sono anche i pacchetti per assistere alla EA Sports FC Supercup e alla finale di Coppa Italia Frecciarossa, quindi non soltanto partite di campionato ma anche due degli eventi più attesi del calcio italiano.

La partecipazione non è aperta proprio a tutti. Possono giocare i clienti Iliad maggiorenni con un’offerta di linea mobile da almeno 7,99 euro al mese e con il pagamento automatico attivo. Rientra nell’iniziativa anche chi ha una iliadbox Fibra FTTH o FWA, sempre con pagamento automatico, insieme ai clienti Iliadbusiness che rispettano i requisiti previsti dal regolamento del concorso.

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Come ottenere il codice gioco e partecipare

Il primo passo va fatto nella propria Area Personale Iliad, e qui c’è un dettaglio da non sottovalutare: la procedura non funziona da app, bisogna passare per la versione web. Una volta dentro si entra nella sezione “Concorsi attivi” e si richiede un codice gioco personale per ogni utenza idonea. Quel codice resta valido per tutta la durata dell’iniziativa, però può essere usato una sola volta per ciascuna settimana di gioco.

Il meccanismo premia in qualche modo chi ha più servizi attivi con l’operatore. Chi possiede per esempio sia una linea mobile sia una linea domestica ottiene due codici distinti e può quindi partecipare due volte nella stessa settimana. Niente di complicato, insomma, basta tenere a mente che ogni codice corrisponde a una singola utenza.

Ottenuto il codice ci si collega al sito vincilostadioconiliad.it, si completa la registrazione, si sceglie la propria squadra del cuore e si seleziona la partita per cui tentare la fortuna. La giocata attiva un’estrazione a vincita istantanea che può assegnare subito una coppia di biglietti oppure una delle maglie ufficiali in palio. Se la sorte non dovesse essere favorevole si può riprovare a partire dalla settimana successiva.

Il montepremi tra biglietti, maglie e trasferte

La parte più consistente dei premi è formata da 531 coppie di biglietti, ognuna valida per assistere a un incontro della Serie A Enilive 2026/2027. Le giornate di campionato coinvolte nell’iniziativa sono 28 e per la maggior parte delle sfide vengono assegnate due coppie di tagliandi, mentre per 29 partite è prevista una sola coppia. Numeri che danno un’idea abbastanza chiara della portata del concorso.

Accanto ai biglietti ci sono 100 maglie ufficiali delle squadre di Serie A, cinque autografate per ciascuno dei venti club. La squadra la sceglie il partecipante al momento della giocata, mentre non è possibile indicare la taglia né il nome del giocatore stampato sulla divisa. Un limite da mettere in conto, soprattutto per chi sogna la casacca del proprio idolo.

Poi ci sono i premi di punta. In palio figurano tre pacchetti per due persone dedicati alla EA Sports FC Supercup, ciascuno dal valore stimato di 2mila euro e con trasferta compresa. Il pacchetto include il viaggio di andata e ritorno, che però non parte da qualsiasi aeroporto, una notte in hotel e tutti gli spostamenti sul posto tra aeroporto o stazione, albergo e stadio.

Fonte: TecnoAndroid