iPhone Duo, Apple alza la produzione a 14 milioni di unità

Il debutto nei negozi di iPhone Duo è fissato per il 23 ottobre, ma Apple avrebbe già chiesto ai fornitori di alzare i volumi. Dopo l’apertura dei preordini del 16 ottobre l’obiettivo produttivo del pieghevole sarebbe salito da 9,7 a 14 milioni di unità, con un balzo del 44% rispetto ai piani di partenza. La cifra non riguarda solo le prime settimane. Copre infatti l’intero primo anno di commercializzazione e si allunga quindi su buona parte del 2027.

Le nuove indicazioni sarebbero già arrivate a Foxconn, il principale partner produttivo dell’azienda, e alle società che forniscono i componenti. Che la domanda fosse alta lo si era intuito subito. Nel giorno di apertura dei preordini negli Stati Uniti sono bastati appena trenta minuti perché le consegne di tutte le configurazioni di iPhone Duo slittassero al 25 gennaio. La stessa Apple la settimana scorsa aveva descritto la risposta del pubblico come “a dir poco straordinaria”.

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Il nodo della produzione tra display e cerniere

Arrivare a 14 milioni di pezzi però non sarà una passeggiata. Già a settembre erano emerse difficoltà nell’assemblaggio del dispositivo, in particolare con i display e le cerniere, cioè proprio gli elementi più delicati di uno smartphone che si piega. La richiesta di spingere sull’acceleratore arriva insomma mentre Foxconn e gli altri fornitori stanno ancora facendo i conti con questi intoppi. E non è affatto scontato che riescano a evadere tutti gli ordini nei tempi previsti.

Su un punto comunque le voci raccolte lungo la filiera sono compatte. Tutti i fornitori interpellati confermano la revisione al rialzo per iPhone Duo, e per il nuovo pieghevole l’ostacolo principale sembra essere la capacità produttiva più che l’interesse dei clienti.

iPhone 18 Pro e Pro Max, un quadro meno chiaro

Diverso il discorso per iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Qui le indiscrezioni non vanno nella stessa direzione. Secondo alcune fonti Apple avrebbe già ridotto le previsioni di produzione, mentre altre assicurano che gli obiettivi siano rimasti quelli fissati in origine.

A pesare sulle vendite dei modelli Pro potrebbero essere gli aumenti di prezzo e un salto generazionale piuttosto contenuto. Le novità si concentrano soprattutto sul processore e sul comparto fotografico, aggiornamenti che secondo alcuni addetti della catena di fornitura potrebbero non bastare a convincere chi possiede iPhone 17 Pro a cambiare telefono. C’è poi chi potrebbe preferire aspettare il 2027, anno del ventesimo anniversario dell’iPhone, per il quale Apple starebbe preparando un modello celebrativo.

Le stime complessive parlano comunque di un volume compreso tra 71 e 75 milioni di unità distribuite nella seconda metà del 2026, sommando iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Duo. Il pieghevole intanto si trova già disponibile online a 2.369 euro.

Fonte: TecnoAndroid