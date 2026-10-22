Nikon Z8, la mirrorless professionale che porta foto e video a un altro livello

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Un corpo robusto e un pacchetto di accessori completo

Chi cerca una fotocamera seria per scattare e girare video di alto livello trova oggi la Nikon Z8. Si tratta di una macchina ibrida di fascia professionale, pensata tanto per i fotografi di mestiere quanto per gli appassionati più esigenti, capace di restituire immagini e filmati di grande impatto.

La Z8 è una mirrorless professionale che eredita molte delle caratteristiche della sorella maggiore Z9, ma in dimensioni decisamente più gestibili. Leggera e versatile, si muove con la stessa disinvoltura sia sulle foto ad alta risoluzione sia sulle riprese video. Sul fronte delle prestazioni non ci sono rinunce di rilievo. Il cuore del sistema è un sensore full frame CMOS stacked da 45,7 megapixel, affiancato dal processore d’immagine Expeed 7, una combinazione che permette alla fotocamera di competere con i modelli migliori della categoria.

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Per quanto riguarda la fotografia, la Nikon arriva fino a 20 fotogrammi al secondo in formato RAW e a 30 in JPEG. Scendendo a 11 megapixel si può spingere addirittura fino a 120 fotogrammi al secondo. Tra le funzioni più notevoli spiccano l’autofocus a rilevamento di fase con 493 punti e il riconoscimento di occhi e soggetti. C’è poi una funzione di acquisizione anticipata che registra le immagini fino a un secondo prima della pressione del pulsante di scatto e fino a quattro secondi dopo, utile quando l’azione è rapida e il momento giusto rischia di sfuggire. Anche con i video la Z8 si trova perfettamente a suo agio. Riesce a registrare fino a 125 minuti in 4K con una frequenza massima di 120 fotogrammi al secondo, e può salire all’8K a 30 e 60 fotogrammi al secondo a seconda del formato scelto.

Un corpo robusto e un pacchetto di accessori completo

Tutta questa tecnologia trova posto in un corpo resistente in lega di magnesio e fibra di carbonio, che misura circa 14,5 x 11,9 x 8,4 centimetri e pesa intorno ai 910 grammi con batteria e scheda di memoria inserite. La scocca è sigillata contro polvere e umidità, quindi la fotocamera dovrebbe funzionare senza intoppi in qualsiasi condizione meteo.

Il bundle della Nikon Z8 è pensato per chi vuole cominciare a scattare appena aperta la confezione. Oltre al corpo macchina ci sono gli elementi essenziali come batteria, caricatore, cavo USB e la clip per i cavi HDMI e USB. Completano la dotazione il copri slitta accessori, la tracolla, il tappo per il corpo e l’oculare in gomma. La scheda da 128 GB offre uno spazio di archiviazione più che dignitoso per foto e filmati, e tutto l’equipaggiamento trova posto nella borsa a tracolla inclusa. A fine sessione si può contare anche su un kit di pulizia composto da sei pezzi, utile per riportare l’attrezzatura in condizioni ottimali. La Z8 è così considerata una delle mirrorless più versatili sul mercato, una scelta sensata per chi desidera uno strumento fotografico durevole destinato a restare in uso per anni.

Fonte: TecnoAndroid