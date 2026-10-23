Prometeon EPIMETEO: gomme per camion con meno attrito e consumi

Le gomme dei camion stanno cambiando e la direzione presa è piuttosto chiara: meno attrito significa meno consumi. Proprio su questo legame Prometeon ha deciso di puntare con EPIMETEO, un progetto portato avanti insieme all’Università Federico II per studiare pneumatici più efficienti. L’iniziativa mette attorno allo stesso tavolo un’azienda e un ateneo, con un obiettivo che riguarda da vicino il trasporto pesante e il modo in cui le coperture dei mezzi possono contribuire a far viaggiare i camion in maniera più sostenibile.

Il punto di partenza è semplice da spiegare anche a chi non mastica tecnica tutti i giorni. Ogni volta che una ruota gira sull’asfalto si genera attrito e quella resistenza ha un costo, perché il motore deve lavorare di più per vincerla. Ridurre questo fenomeno vuol dire, in sostanza, chiedere meno energia al veicolo per percorrere la stessa strada. È qui che entra in gioco il lavoro di ricerca, pensato per capire come intervenire sulle gomme in modo da renderle più efficaci senza perdere di vista la loro funzione principale.

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Perché EPIMETEO guarda ai consumi dei camion

Quando si parla di mezzi pesanti il tema dei consumi pesa parecchio, sia sul piano economico sia su quello ambientale. Un camion passa gran parte della sua vita su strada e anche piccoli miglioramenti, moltiplicati per i chilometri percorsi, possono fare la differenza. Il progetto EPIMETEO nasce proprio con questa logica, cioè studiare soluzioni capaci di rendere le coperture più efficienti e quindi di alleggerire l’impatto del trasporto merci.

La scelta di coinvolgere l’Università Federico II non è casuale. Un percorso del genere richiede competenze scientifiche, strumenti di analisi e tempo per osservare con attenzione il comportamento degli pneumatici. Dall’altra parte c’è l’esperienza industriale di Prometeon, che conosce bene le esigenze di chi usa questi prodotti ogni giorno. Mettere insieme i due mondi permette di affrontare il problema da angolazioni diverse, unendo teoria e applicazione pratica. L’idea di fondo, del resto, è quella di trasformare la ricerca in qualcosa di utile per chi lavora sulle strade. Non si tratta soltanto di studiare la gomma come materiale ma di capire come tutto l’insieme possa rendere di più, riducendo gli sprechi legati al movimento del mezzo.

Gomme più efficienti e sostenibili per il trasporto pesante

Dietro la parola sostenibilità si nasconde spesso un concetto vago, ma in questo caso il collegamento è piuttosto diretto. Meno resistenza al rotolamento vuol dire meno carburante bruciato e, di conseguenza, un trasporto meno pesante per l’ambiente. Le gomme dei camion diventano così uno degli elementi su cui si può lavorare per migliorare l’efficienza complessiva dei veicoli, accanto ad altri fattori che riguardano il mezzo nel suo insieme.

Per Prometeon il progetto rappresenta una scommessa sulla ricerca come strumento per far evolvere i propri prodotti. Il nome stesso, EPIMETEO, identifica un percorso dedicato a capire come ottenere coperture capaci di garantire prestazioni migliori sul fronte dell’efficienza. Un lavoro che punta a ripensare lo pneumatico partendo da un aspetto spesso sottovalutato, ovvero quanto la sua interazione con l’asfalto possa incidere sui costi e sulle emissioni.

Il cuore dell’iniziativa resta quindi lo studio di pneumatici più efficienti, sviluppato a quattro mani tra l’azienda e l’ateneo. Ridurre l’attrito per abbassare i consumi è l’obiettivo dichiarato e il terreno su cui si muove la collaborazione tra Prometeon e l’Università Federico II per cambiare il modo in cui le gomme dei mezzi pesanti affrontano la strada.

Fonte: TecnoAndroid