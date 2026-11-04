Range Rover Velar ed Evoque, addio nel 2027: al loro posto la GT

L’addio a Range Rover Velar ed Evoque è ormai scritto nei piani di Jaguar Land Rover, e per gli appassionati del marchio britannico si tratta di un colpo piuttosto duro da incassare. Le due sport utility, che per anni hanno rappresentato il volto più accessibile e raffinato della famiglia Range Rover, continueranno a uscire dalle linee di montaggio per tutto il 2027. Poi spariranno definitivamente dai listini, senza eredi diretti a raccoglierne il testimone.

Chi segue da vicino Land Rover sa bene che attorno al marchio si è creato qualcosa di simile a una grande famiglia. Un po’ come quella riunita davanti al camino il giorno di Natale, in attesa di aprire i regali sotto l’albero mentre fuori piove a dirotto. Un ambiente caldo e accogliente, dove le storture dell’automotive moderno passano quasi in secondo piano e conta soprattutto il senso di appartenenza a un gruppo diventato iconico.

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Velar ed Evoque, la fine di due icone che vendevano bene

Il fascino british continua a fare gola a parecchi automobilisti. I colori delicati, il lusso che si respira negli abitacoli e la possibilità di salire su strade innevate fino agli impianti da sci senza mai fermarsi hanno costruito un immaginario preciso. Con la gamma Range Rover il costruttore è riuscito a toccare le corde emotive di chi ama l’avventura ma non vuole rinunciare al comfort di guida. Una sorta di salotto esclusivo su quattro ruote, frequentato da ospiti con una certa aria di superiorità e magari con addosso quella giacca verde cerata resa celebre dai reali inglesi.

Questa immagine è rimbalzata per anni nelle campagne pubblicitarie, portando risultati commerciali concreti e novità stilistiche che quasi mai hanno tradito le origini del marchio di Coventry. Ed è proprio qui che la decisione sorprende. A salutare non sono due modelli falliti, anzi. Velar ed Evoque hanno conquistato più generazioni di clienti e hanno contribuito in modo decisivo alla fama e ai volumi di vendita del gruppo. Il loro pensionamento anticipato somiglia a una morte annunciata, quella di due icone che lasceranno un vuoto difficile da colmare con prodotti analoghi.

Range Rover GT elettrica, la nuova porta d’ingresso della gamma

Al posto delle due sport utility arriverà la nuova Range Rover GT, completamente elettrica, che diventerà il modello d’accesso alla famiglia. Un segnale piuttosto chiaro rivolto a chi ha già abbracciato la tecnologia alla spina. La produzione è prevista nello stabilimento britannico di Halewood e il prezzo di partenza dovrebbe aggirarsi intorno alle 90.000 sterline, cioè oltre 105.000 euro. Una cifra che cambia parecchio le carte in tavola rispetto a quanto offerto finora da Evoque e Velar.

La vettura punta infatti a stravolgere i parametri di acquisto della vecchia clientela. Alla base di questa svolta c’è la strategia House of Brands di Jaguar Land Rover, che spingerà sempre di più verso il lusso strutturando di fatto un marchio dentro il marchio. Range Rover salirà ulteriormente di livello, mentre Defender e Discovery, le vere fuoristrada pure e dure della casa, resteranno a presidiare una fascia di mercato con esigenze diverse.

Si tratta di una rivoluzione che guarda con decisione ai mercati asiatici, dove Land Rover intende scrivere un nuovo capitolo della propria storia. Un capitolo diverso dal passato, non per forza vincente, che nel frattempo costerà alla gamma due componenti importanti come Velar ed Evoque.

Fonte: TecnoAndroid