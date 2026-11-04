Star Wars Jedi 3 sarebbe quasi pronto, Battlefront 3 è un mistero

Il futuro di Star Wars in casa Electronic Arts sembra muoversi a due velocità molto diverse. Da un lato c’è Star Wars Jedi 3 che sarebbe ormai quasi pronto e per il quale si attende una presentazione nel 2027. Dall’altro c’è Battlefront 3 che resta avvolto nel mistero più totale, al punto da far sorgere un dubbio piuttosto concreto: il progetto potrebbe non essere ancora entrato in sviluppo.

Il quadro si inserisce in un momento tutt’altro che sereno per il colosso americano. La notizia arriva infatti poco dopo la chiusura di BioWare, uno studio leggendario che ha dato i natali a saghe come Dragon Age e Mass Effect. Un colpo che ha scosso parecchio la comunità dei videogiocatori e che inevitabilmente spinge a guardare con più attenzione a cosa rimane nel catalogo di EA e a quali proprietà intellettuali possono dirsi salve almeno per ora.

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Star Wars Jedi 3 verso il debutto ufficiale

Tra i marchi che sembrano aver superato indenni questa fase di cambiamenti c’è proprio la serie Star Wars Jedi. Il terzo capitolo appare come uno dei progetti più avanzati tra quelli legati alla galassia lontana lontana e la tabella di marcia lascia intendere che il lavoro sia a buon punto. L’attesa si concentra ora sulla presentazione prevista nel 2027, il momento in cui il gioco dovrebbe finalmente mostrarsi al pubblico.

Per chi segue da vicino la saga si tratta di un segnale incoraggiante. In un periodo in cui Electronic Arts sta rivedendo con decisione le proprie priorità, il fatto che un nuovo episodio di Star Wars Jedi sia così vicino a vedere la luce indica che l’editore continua a puntare su questa serie. Sul fronte dei contenuti, della trama o delle piattaforme non emergono ancora dettagli. L’unico riferimento concreto resta la finestra della presentazione, che colloca l’appuntamento nel corso del prossimo anno.

Il silenzio che circonda Battlefront 3

Completamente diversa è la situazione di Battlefront 3. Il nuovo capitolo della serie sparatutto ambientata nell’universo di Star Wars non ha ancora una fisionomia chiara e attorno al progetto regna un silenzio che alimenta più di un interrogativo. Il dubbio principale è che i lavori non siano ancora partiti davvero e che il gioco esista per il momento soltanto come idea o come proposta interna, lontano da una vera fase produttiva.

Il contrasto con Star Wars Jedi 3 non potrebbe essere più netto. Da una parte un titolo quasi pronto e con un debutto all’orizzonte, dall’altra un seguito di cui non si conoscono né i tempi né lo stato di avanzamento. Una distanza che fotografa bene il modo in cui EA sta distribuendo le proprie energie sui diversi marchi della licenza.

Il tutto avviene mentre l’editore attraversa una fase di profonda riorganizzazione, segnata in modo pesante dalla vicenda di BioWare. La fine dello studio che aveva costruito mondi come quelli di Mass Effect e Dragon Age ha riportato al centro dell’attenzione il destino delle proprietà intellettuali di Electronic Arts. In questo scenario i progetti legati a Star Wars occupano un posto di rilievo, con Star Wars Jedi 3 atteso alla presentazione nel 2027 e Battlefront 3 che al momento resta senza alcuna conferma sul suo effettivo sviluppo.

Fonte: TecnoAndroid