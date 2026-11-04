Google: ecco nuove icone per Messaggi, Telefono e Contatti

Google ha deciso di rinfrescare l’aspetto di alcune tra le applicazioni Android più usate in assoluto. L’azienda di Mountain View ha annunciato le nuove icone per Messaggi, Telefono e Contatti, tre app che milioni di persone aprono più volte al giorno quasi senza accorgersene. Il nuovo look comincerà a comparire sugli smartphone nel corso delle prossime settimane, attraverso i consueti aggiornamenti distribuiti dal Play Store. Non servirà quindi fare nulla di particolare per riceverlo.

Chi teme di non riconoscere più le proprie app sulla schermata principale può stare tranquillo. Non si tratta di una rivoluzione grafica ma di un ritocco pensato con attenzione, di quelli che si notano soprattutto mettendo la vecchia e la nuova versione una accanto all’altra. L’intervento punta più sulla cura dei dettagli che su un cambio di identità, e questo vale per tutte e tre le applicazioni coinvolte.

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Cosa cambia davvero nelle nuove icone di Google

Le forme di base restano esattamente quelle a cui gli utenti sono abituati da tempo. Il lavoro dei designer di Google si è concentrato su elementi più sottili come le curvature, i colori e le finiture, con l’introduzione di un gradiente decisamente più evidente rispetto al passato. Lo scopo dichiarato dall’azienda è duplice. Da un lato rendere le icone più nitide e leggibili sulla schermata Home, dall’altro avvicinarle all’identità visiva adottata di recente dalle altre applicazioni del gruppo.

Il risultato salta all’occhio in modo particolare sull’app Messaggi. Le due classiche nuvolette che rappresentano la conversazione conservano la loro struttura, ma adesso sfoggiano diverse tonalità di blu con un leggero passaggio verso il viola. Un dettaglio cromatico che dà un aspetto più moderno senza tradire il disegno originale. La nuova icona è già visibile nell’ultima versione beta dell’applicazione, mentre per tutti gli altri utenti il rilascio avverrà in maniera graduale. Come spesso accade con gli aggiornamenti del colosso californiano, non tutti vedranno la novità nello stesso momento e potrebbero passare alcuni giorni prima che arrivi su ogni dispositivo.

Un restyling soltanto estetico che segue un percorso più ampio

Google tiene a precisare che il cambiamento è di natura esclusivamente estetica. Messaggi, Telefono e Contatti non riceveranno nuove funzioni nell’ambito di questo aggiornamento. Le chiamate, le chat e la rubrica continueranno a funzionare esattamente come prima, e l’unica differenza riguarderà il modo in cui le tre applicazioni si presentano nella schermata principale del telefono. Chi si aspettava qualche novità sul fronte delle funzionalità dovrà quindi guardare altrove, almeno per questa tornata di aggiornamenti.

Fonte: TecnoAndroid