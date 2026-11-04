Caricatore Google 45W a 17,49€ su Amazon: sconto del 50%

Chi cerca un alimentatore veloce e affidabile per il proprio smartphone trova in questi giorni il caricatore Google USB C da 45W a 17,49€ su Amazon, praticamente la metà dei 34,99€ di listino. Non capita spesso di vedere un accessorio ufficiale a questa cifra, soprattutto se arrivato sul mercato appena un anno fa insieme alla serie Pixel 9.

Il punto di forza sta nella ricarica rapida PPS, racchiusa in un corpo compatto pensato per l’ecosistema Made by Google ma perfettamente utilizzabile anche con dispositivi di altri marchi. Il prezzo attuale è interessante perché di solito questo alimentatore oscilla tra i 25€ e i 30€, e una cifra così bassa negli ultimi mesi si era vista davvero di rado.

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Potenza da 45W in un formato che sta in tasca

Le misure sono contenute, appena 49,7 x 28,5 x 59 mm per un peso di 96 grammi. Al suo interno però c’è lo standard USB Power Delivery 3.1 con tecnologia PPS, sigla che sta per Programmable Power Supply. In parole semplici, il caricatore regola l’energia in modo dinamico in base a quello che chiede il dispositivo collegato, senza spingere più del necessario. Le modalità di uscita coprono PD a 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A e 20V/2.25A, a cui si aggiungono profili PPS fino a 21V/2.25A, per una potenza massima di 45W.

Sul piano pratico Google dichiara che l’alimentatore porta un Pixel 9 Pro XL al 70% della batteria in circa 30 minuti, un risultato niente male per un oggetto di queste dimensioni. Il discorso comunque non riguarda solo i Pixel. Grazie alla porta USB Type C il caricatore funziona anche con gli smartphone Samsung, con gli iPhone dotati di cavo USB C, con tablet, portatili e auricolari come i Pixel Buds. Una versatilità che permette di usare un solo accessorio per più dispositivi di casa.

C’è poi un aspetto legato alla sostenibilità che merita una menzione. La scocca in policarbonato contiene almeno il 47% di plastica riciclata e l’imballaggio è del tutto privo di plastica. Nella confezione si trova soltanto l’alimentatore, quindi il cavo USB C va acquistato a parte se non se ne possiede già uno, mentre la garanzia ufficiale Google copre 2 anni. Qualche limite c’è, in particolare sul fronte della potenza, più che sufficiente per un telefono ma non sempre all’altezza dei laptop più energivori.

Uno sconto del 50% vicino al minimo storico

I numeri dell’offerta sono piuttosto chiari. Il prezzo di listino è di 34,99€ mentre quello scontato su Amazon si ferma a 17,49€, con un taglio del 50% che porta l’accessorio molto vicino al minimo storico registrato a settembre 2026. Dopo quel ribasso, nelle settimane successive il costo era già tornato sopra i 18€, segno che cifre del genere non restano a lungo.

Promozioni di questo tipo hanno di solito una durata limitata, motivo per cui l’occasione va valutata in fretta. Per fare un paragone con gli altri negozi, su MediaWorld lo stesso caricatore Pixel costa 18,49€, mentre da Unieuro resta generalmente al prezzo pieno.

Fonte: TecnoAndroid