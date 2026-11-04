Casio CT FS1, con Feel Sync suoni qualsiasi canzone senza errori

Casio ha appena presentato la tastiera Casio CT FS1, un modello che sembra pensato apposta per chi si avvicina per la prima volta alla musica e che permette di accompagnare qualsiasi canzone senza mai prendere una nota sbagliata. Il merito è della nuova tecnologia Feel Sync, sviluppata dall’azienda e capace di adattare lo strumento al brano che si sta suonando. Il risultato è che chiunque si sieda davanti ai tasti resta sempre intonato, anche senza alcuna esperienza alle spalle.

Tutto passa da un’app proprietaria che porta lo stesso nome della tecnologia. In pratica basta caricare nell’applicazione il pezzo che si preferisce e l’algoritmo ne analizza il contenuto, facendo in modo che la tastiera rimanga sempre nella tonalità corretta. Il sistema funziona anche con canzoni piuttosto complesse, quelle piene di cambi di tonalità, bridge e passaggi vari che di solito mettono in seria difficoltà un principiante. Non serve quindi scegliere brani semplificati o adattati, perché è lo strumento stesso a seguire la musica.

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Come funziona Feel Sync e perché può aiutare i principianti

Soluzioni di questo tipo si erano già viste nel mondo del software, mentre su uno strumento fisico rappresentano una novità. Viene spontaneo chiedersi quale vantaggio possa offrire a un neofita una tastiera che non consente errori. Di sicuro non è lo strumento giusto per imparare le scale o approfondire la teoria musicale. Diventa però un ottimo alleato per lavorare su ritmo, tempo ed espressività, aspetti dello studio di qualsiasi strumento che spesso finiscono in secondo piano e che invece fanno una grande differenza nel modo di suonare.

C’è poi un’altra funzione che rende il prodotto interessante anche per chi suona già. La porzione della tastiera gestita da Feel Sync può essere divisa in due zone distinte. In questo modo un principiante può premere i tasti da una parte mentre un musicista più esperto esegue le note vere e proprie dall’altra. Ne nasce una sorta di duetto in cui entrambi partecipano allo stesso brano, ognuno con il proprio livello di abilità.

Caratteristiche tecniche, colori e prezzo di Casio CT FS1

Al netto della tecnologia che la distingue, Casio CT FS1 resta una tastiera Casio a tutti gli effetti, che si può suonare nel modo tradizionale. Offre 61 tasti sensibili al tocco, un altoparlante stereo integrato con effetto surround e un’ampia selezione di suoni tra cui scegliere. Non mancano l’uscita per le cuffie, utile per esercitarsi senza disturbare nessuno, e la connettività Bluetooth.

Anche sul fronte della portabilità lo strumento se la cava bene. Funziona sia con batterie stilo AA sia con un alimentatore da rete e pesa poco meno di 4,5 chili, quindi si può spostare da una stanza all’altra o portare con sé senza troppa fatica. Un dettaglio non da poco per chi cerca una tastiera da usare in contesti diversi e non vuole restare legato a una presa elettrica.

La nuova Casio è proposta in due colori, entrambi completamente monocromatici. La versione nera è nera in ogni sua parte, tasti compresi, e lo stesso discorso vale per il modello bianco, che non presenta alcun contrasto cromatico. Si tratta di una scelta estetica piuttosto particolare, che potrebbe non incontrare il gusto di tutti. La tastiera Casio CT FS1 è già disponibile al prezzo di circa 345 euro.

Fonte: TecnoAndroid