RAM nei PC in calo per la prima volta: crollano i 64 GB

I prezzi della RAM saliti alle stelle iniziano a lasciare tracce concrete anche dentro i computer che usiamo ogni giorno. La crisi delle memorie innescata dal boom dell’intelligenza artificiale sta infatti cambiando le configurazioni dei PC, e per la prima volta la quantità di memoria installata nei sistemi segnalati dagli utenti risulta in calo su base annua. Il dato arriva dalle ultime statistiche di CPU Z Validator e racconta in modo piuttosto chiaro un momento delicato per chi sta pensando di assemblare o aggiornare una macchina.

Fino a poco tempo fa la direzione sembrava scontata, con sempre più gigabyte a ogni generazione e configurazioni via via più generose. Adesso il quadro si muove in senso opposto e la spiegazione va cercata proprio nel costo dei moduli di memoria, diventati una voce di spesa molto più pesante rispetto al passato.

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Un campione parziale ma che dice molto

Prima di trarre conclusioni affrettate conviene però capire da dove arrivano questi numeri. Il database di CPU Z Validator raccoglie le configurazioni che gli utenti decidono di inviare in modo del tutto volontario. Non si tratta quindi di una fotografia dell’intero mercato PC ma di un campione composto da chi sceglie di condividere le caratteristiche del proprio sistema.

Detto questo, la dinamica che emerge da chi fornisce i propri dati è netta e rispecchia bene la fase di crisi attuale. Le memorie RAM hanno raggiunto prezzi decisamente folli e dalle indiscrezioni che filtrano dagli ambienti industriali non sembra che la situazione sia destinata a rientrare a breve. In un contesto del genere è abbastanza naturale che molti utenti scelgano di contenere la spesa partendo proprio dalla quantità di memoria da montare.

Il risultato è un ridimensionamento che coinvolge soprattutto le fasce più alte. Chi in passato avrebbe puntato senza troppi pensieri su un kit abbondante oggi si ritrova a fare i conti con listini molto diversi, e le scelte finali ne risentono in modo evidente.

I numeri: crollano i 64 GB, avanzano i 16 GB

Guardando agli ultimi tre mesi, la quota di sistemi con 32 GB di RAM è scesa del 2,5%. Un calo contenuto, almeno se confrontato con quello delle macchine da 64 GB, che hanno perso addirittura il 18%. È questa la fascia che ha subito il colpo più duro, ed è facile intuire il motivo visto che raddoppiare la memoria oggi significa affrontare un esborso ben più consistente di qualche tempo fa.

Nello stesso periodo sono invece cresciute le configurazioni con un quantitativo più ridotto. I PC con 16 GB sono aumentati del 12,9%, quelli con 8 GB del 5,5% mentre le macchine da 24 GB hanno registrato la crescita più marcata, pari al 19,7%. Un segnale piuttosto eloquente di come gli utenti stiano ripiegando su soluzioni meno costose, senza rinunciare del tutto a una dotazione sufficiente per l’uso quotidiano.

La gerarchia complessiva per ora non cambia. I 32 GB restano la configurazione più diffusa con una quota del 37,2%, ma i 16 GB stanno recuperando terreno in fretta e si trovano ormai ad appena 4,2 punti percentuali di distanza.

Fonte: TecnoAndroid