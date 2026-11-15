Assassin’s Creed Valhalla su PS5: arriva Nuova partita+ e PSSR

Assassin’s Creed Valhalla riceve su PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro quello che viene presentato come l’aggiornamento più richiesto dai giocatori. Si tratta di un update gratuito che porta con sé diverse funzionalità attese dalla community e una serie di miglioramenti alla qualità dell’esperienza. Per chi possiede la console più potente di Sony arriva anche un’implementazione rinnovata del PSSR, pensata per sfruttare meglio l’hardware.

La lista delle novità è piuttosto corposa. In cima c’è la modalità Nuova partita+, affiancata da 2 nuovi trofei e da un’opzione chiamata Progressione avanzata, che interviene sul sistema di crescita del personaggio. Cambia anche il calcolo del Potere, mentre sul fronte estetico debutta un completo da Maestro Assassino ispirato a Naoe. Completano il pacchetto le ottimizzazioni legate al PSSR aggiornato e un intervento sulla sincronizzazione dell’Animus Hub.

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Il nuovo PSSR su PS5 Pro e cosa cambia a schermo

La parte più tecnica dell’aggiornamento è riservata a chi gioca su PS5 Pro, che potrà contare su una qualità visiva ancora superiore mentre affronta o riprende le proprie scorribande vichinghe in Inghilterra. A spiegare il senso dell’operazione è Priscilla Nguyen, Engineering Studio Manager, secondo cui l’obiettivo era integrare la versione aggiornata del PSSR per migliorare la resa grafica durante l’upscaling e allo stesso tempo garantire una frequenza dei fotogrammi più elevata. La nuova versione, racconta, risulta più efficiente dell’originale ed è anche più semplice da inserire nel codice sorgente del gioco.

Rispetto all’upscaler temporale usato finora da Valhalla, la tecnologia rinnovata si dimostra leggermente più efficiente. Il vantaggio più evidente però sta altrove, cioè in immagini molto più nitide e in una maggiore stabilità visiva, che rendono l’esplorazione dei paesaggi inglesi più fluida e decisamente più spettacolare.

Perché Ubisoft ha scelto proprio Valhalla

Per Ubisoft, spiega Nguyen, conta molto restare all’avanguardia sul piano tecnologico per offrire ai giocatori la migliore esperienza possibile. Il PSSR aggiornato era già stato integrato con successo nei titoli più recenti della casa, Assassin’s Creed Black Flag Resynced e Assassin’s Creed Shadows, e a quel punto portarlo anche nel capitolo vichingo è sembrata un’idea naturale. L’aggiornamento è diventato così l’occasione ideale per offrire immagini in 4K sensibilmente più definite insieme alla fluidità dei 60 FPS.

Del resto uno degli elementi più apprezzati del gioco è sempre stata la bellezza e la varietà del suo mondo aperto, dalle montagne innevate della Norvegia ai prati rigogliosi, passando per le fitte foreste e gli altopiani gelidi dell’Inghilterra. Con le nuove ottimizzazioni del PSSR la resa di questi ambienti è stata portata agli standard tecnologici attuali senza stravolgerne le caratteristiche originali, mantenendo un’esperienza visiva di alto livello e costantemente fluida.

Un gioco nato anni prima della console

Assassin’s Creed Valhalla è uscito diversi anni prima dell’arrivo di PlayStation 5 Pro, eppure non è stato necessario rimettere mano in modo radicale ai contenuti o agli asset grafici. Il team ha lavorato invece sul motore grafico e sulla pipeline di rendering, inserendo lì il PSSR aggiornato per migliorare la qualità delle immagini in 4K e portare la modalità Qualità a 60 FPS sulla console di fascia alta.

La sfida più stimolante, secondo Nguyen, è stata trovare il giusto equilibrio tra qualità dell’immagine, prestazioni e integrazione in un titolo concepito quando PS5 Pro ancora non esisteva. Il nuovo PSSR si è rivelato una soluzione molto efficiente, capace di sfruttare a fondo le potenzialità dell’hardware e di migliorare in modo sensibile sia la resa visiva sia le prestazioni senza modifiche sostanziali ai contenuti. Un modo concreto per modernizzare l’esperienza su PS5 Pro, con l’aggiornamento già disponibile da oggi per Assassin’s Creed Valhalla su PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro.

Fonte: TecnoAndroid