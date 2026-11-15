MacBook non vede i dispositivi USB: ecco come risolvere

Quando un dispositivo USB non compare sul MacBook la frustrazione arriva in fretta, anche perché ormai ci si aspetta che tutto funzioni appena collegato. Le cause sono note e riguardano sia l’hardware sia il software, e nella maggior parte dei casi la soluzione è sorprendentemente semplice. C’è anche un pizzico di ironia nella faccenda, visto che l’USB non sarebbe quello che è oggi senza Apple. Lo standard esisteva già prima dello storico iMac, ma fu proprio quel computer dalla forma tondeggiante a renderlo popolare, eliminando i vecchi connettori che affollavano il settore. Il formato si è diffuso così tanto da ritorcersi contro l’azienda, con le norme dell’Unione Europea che l’hanno costretta ad abbandonare la porta Lightning sugli iPhone. L’epoca delle porte esclusive Apple è di fatto finita e MagSafe rimane l’ultima vera eccezione.

Gli accessori USB moderni per Mac in genere si comportano bene. Capita però che macOS non riesca a riconoscerli e, considerando quanto l’USB sia ovunque, qualsiasi cosa diversa da un’esperienza fluida sembra inaccettabile. Tra i motivi più frequenti ci sono cavi danneggiati o periferiche che chiedono più energia. Le correzioni sono spesso alla portata di tutti, soprattutto sul fronte software, anche se in rari casi può servire un aiuto esterno.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Permessi, Informazioni di sistema e alimentazione

Il primo aspetto da tenere a mente riguarda i permessi per gli accessori. Per impostazione predefinita macOS chiede l’autorizzazione prima di far comunicare una periferica, così da impedire l’iniezione di malware. Se però si rifiuta per errore la richiesta, anche un accessorio del tutto legittimo non trasmetterà dati finché non arriva il via libera. La ricarica invece continua a funzionare in entrambe le direzioni.

Di solito basta scollegare e ricollegare l’accessorio per far ricomparire la finestra di autorizzazione. Per evitare grattacapi in futuro conviene aprire il menu Apple, entrare in Impostazioni di Sistema e poi in Privacy e sicurezza, scorrendo fino alla sezione Accessori. Qui si può scegliere se chiedere per i nuovi accessori, consentirli automaticamente quando il Mac è sbloccato oppure consentirli sempre. L’ultima opzione è meglio lasciarla perdere, a meno di stare sempre vicino al computer o di trovarsi in un ambiente molto sicuro.

Se non cambia nulla vale la pena verificare che il sistema veda davvero la periferica. Tenendo premuto il tasto Opzione e cliccando sul menu Apple compare la voce Informazioni di sistema. Quando l’accessorio è elencato nella sezione Hardware potrebbe essere necessario consultare il supporto online del produttore. Se invece è invisibile, oppure viene rilevato ma all’inserimento spunta sempre un messaggio di errore, il problema va cercato altrove.

Una causa probabile è l’alimentazione. Alcuni accessori richiedono più energia di quanta una porta USB del Mac possa fornire e in quel caso dovrebbe apparire un avviso apposito, magari con la necessità di collegare un cavo di alimentazione separato. Se la periferica non prevede un’alimentazione propria, il guasto potrebbe trovarsi nella porta stessa. Meglio provare gli altri ingressi del Mac o collegarsi direttamente se si stava usando un hub o un dock. Quando gli avvisi legati all’energia continuano a presentarsi è il caso di contattare l’assistenza tecnica Apple, perché potrebbe essere il computer a non erogare corrente verso l’USB.

Hub, aggiornamenti e cavi da controllare

Gli hub e i dock spesso hanno bisogno di un alimentatore dedicato. E anche quando non serve, le catene di dispositivi possono incepparsi, dato che energia e dati devono attraversare più passaggi. È successo per esempio con un dock Thunderbolt in cui il ricevitore di un mouse wireless era diventato inutilizzabile finché non è stato inserito direttamente nel portatile, mentre un SSD collegato allo stesso dock funzionava senza problemi. Se le porte libere bastano, saltare l’intermediario resta la scelta più sicura.

Va poi controllato che macOS sia aggiornato, passando dal menu Apple a Impostazioni di Sistema, quindi Generali e Aggiornamento software. Bug o incompatibilità dei driver potrebbero in teoria interferire. Certi accessori dipendono inoltre da un software proprietario per funzionare davvero, quindi bisogna assicurarsi di averne l’ultima versione, cercandola sul Mac App Store o sul sito del produttore. Schede e unità esterne devono usare un file system compatibile con macOS, ovvero APFS, FAT o ExFAT.

Infine serve il giusto cavo USB per le esigenze di potenza e di banda della periferica, senza danni o sporcizia che ostacolino cavi e porte. A volte bastano un po’ di lanugine o un pin piegato per bloccare tutto. Polvere e residui si rimuovono di solito con una bomboletta d’aria compressa o passando con delicatezza uno strumento dalla punta morbida. Per i danni la strada più probabile è sostituire il cavo, specialmente se mostra segni di imbrunimento o fili scoperti, perché sono indizi di un rischio di incendio.

Fonte: TecnoAndroid