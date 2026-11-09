CIE senza scadenza over 70, gli operatori aggiornano i sistemi

Gli operatori di telefonia stanno aggiornando i propri sistemi per gestire una novità che coinvolge oltre 10 milioni di italiani, ovvero le nuove CIE senza scadenza destinate agli over 70. Il rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche con validità illimitata è partito nei mesi scorsi grazie a un provvedimento del Governo e adesso anche le compagnie telefoniche devono fare i conti con un documento che, semplicemente, non prevede una data di fine.

Alla base di tutto c’è il Decreto Legge n. 19 del 19 febbraio 2026, conosciuto anche come Decreto Semplificazioni PNRR 2026. Il passaggio chiave si trova nel comma 2 dell’articolo 6, che stabilisce un principio piuttosto semplice. Le Carte d’Identità Elettroniche rilasciate a partire dal 30 luglio 2026 ai cittadini che abbiano già compiuto 70 anni al momento della richiesta, che si tratti di un primo rilascio o di un rinnovo, hanno una validità illimitata. Niente più corse in anagrafe ogni tot anni, insomma, perché il documento resta valido senza bisogno di rinnovi periodici.

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Cosa riporta il documento e quali limiti rimangono

Gli uffici comunali hanno quindi cominciato a consegnare le prime Carte d’Identità Elettroniche prive di data di scadenza alla platea interessata. Il Ministero per la Pubblica Amministrazione, lo scorso 4 settembre 2026, ha chiarito come appare concretamente la tessera: nel campo dedicato alla scadenza compare la dicitura ILLIMITATA. C’è però un dettaglio curioso. Secondo quanto indicato da alcuni comuni, sul piano amministrativo questa validità senza limiti viene convenzionalmente fissata in 50 anni.

Dal punto di vista pratico, le nuove carte per gli over 70 potranno essere usate a tempo indeterminato sia come documento di riconoscimento sia per l’espatrio, naturalmente nei Paesi in cui è ammesso il loro utilizzo. Discorso diverso invece per il certificato di sicurezza contenuto nel microchip, quello che serve per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Questo componente continua ad avere una durata di 10 anni. Chi vorrà continuare a sfruttare la propria CIE per i servizi online potrà quindi chiedere un rinnovo opzionale una volta trascorso il decennio.

Cosa cambia per i clienti degli operatori di telefonia

Proprio come era già successo con la proroga della validità delle vecchie carte d’identità cartacee, anche questa novità finisce per toccare da vicino chi ha a che fare con le compagnie telefoniche. Quando si sottoscrive un servizio, infatti, può capitare che venga richiesto di fornire i dati del proprio documento d’identità, data di scadenza compresa. E qui nasce il problema, perché un campo pensato per accogliere una data precisa non è necessariamente pronto a gestire un documento che una scadenza non ce l’ha.

Negli ultimi tempi gli operatori di telefonia italiani hanno iniziato ad adeguare le proprie piattaforme, così da poter registrare correttamente i dati di un cliente over 70 in possesso di una CIE senza scadenza rilasciata dal 30 luglio 2026 in avanti. Le soluzioni adottate però potrebbero non essere uguali per tutti. In alcuni casi le aziende potrebbero inserire una data fittizia, collocata molto in là nel tempo, per indicare la validità illimitata del documento. Non è escluso nemmeno che altrove venga chiesto di inserire la scadenza di 50 anni prevista a livello amministrativo, oppure che il dato non venga richiesto affatto.

Fonte: TecnoAndroid