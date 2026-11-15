RAM del PC, ecco quanto dura davvero secondo le stime

Quanto può durare davvero la RAM del PC? La domanda pesa più del solito, visto che i prezzi della memoria sono ormai fuori controllo e continuano a salire senza freni, spinti dalla crescita inarrestabile dei data center dedicati all’intelligenza artificiale. Aziende come Apple hanno dovuto ritoccare verso l’alto il costo di dispositivi già in commercio per difendere i margini di profitto e molti prodotti nuovi debuttano con cifre da capogiro. Steam Machine di Valve supera i 900 euro, un prezzo in linea con un PC da gioco paragonabile, anche se in origine doveva costare parecchio meno, probabilmente intorno ai 700 euro. E sulle prossime console di Sony e Microsoft nessuno è ancora in grado di fare previsioni.

In questo scenario conservare la RAM del PC già installata diventa quasi una necessità. Sostituire i moduli potrebbe diventare proibitivo, figuriamoci acquistare o assemblare un computer tutto nuovo. Non a caso aziende come Intel stanno facendo un passo indietro per supportare la più economica DDR4, nonostante DDR6 sia già all’orizzonte. La notizia confortante è che sul piano della resistenza fisica la memoria con ogni probabilità arriverà intatta fino all’acquisto del prossimo PC, a prescindere da quanti anni manchino. Altra faccenda è capire se i limiti prestazionali dei moduli più datati restino accettabili, perché le esigenze dei programmi cambiano di continuo.

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I fattori che incidono sulla durata dei moduli

Trovare dati precisi non è semplice, ma secondo le stime la durata media della RAM oscilla tra i 3 e i 15 anni. Una forbice enorme, certo, eppure piuttosto credibile se si considerano tutte le variabili in gioco. La prima riguarda la qualità di fabbricazione. Con i marchi più noti come G.Skill, Samsung e Corsair è difficile sbagliare, però un difetto resta sempre possibile perché il controllo qualità non è mai perfetto. Puntare su un produttore poco conosciuto significa scommettere ancora di più.

A pesare maggiormente è però il carico di lavoro, che varia molto da persona a persona. Un computer usato soprattutto per navigare, leggere la posta, guardare contenuti in streaming e giocare in modo leggero mette la memoria sotto uno sforzo modesto. Chi invece passa ore tra montaggio video, elaborazioni di intelligenza artificiale o giochi 3D fotorealistici la spinge inevitabilmente al limite. Tutta l’elettricità necessaria per letture e scritture produce calore di scarto che col tempo logora i circuiti.

C’è poi chi va oltre quel limite con l’overclocking, che migliora le prestazioni ma può portare le temperature al di sopra delle tolleranze previste dal progetto, almeno in assenza di un raffreddamento aggiuntivo. Contano anche le condizioni dell’ambiente circostante, per esempio quando processore e scheda video scaldano parecchio o quando la tensione non è stabile. Infine esistono guasti quasi casuali come le scariche elettrostatiche ed è per questo che il PC andrebbe sempre collegato a una buona messa a terra.

Quando sono le prestazioni a imporre l’aggiornamento

Nella realtà la vecchia DDR4 resta più che veloce per la maggior parte degli utenti. La DDR5 porta miglioramenti tangibili in attività come il gaming, ma anche lì la velocità di CPU e GPU incide in modo più profondo. Spesso poi conta più la quantità della qualità. Per chi lavora molto in multitasking 32 GB di DDR4 sono decisamente preferibili a 16 GB di DDR5, considerando che Google Chrome da solo può occupare oltre 8 GB con una dozzina di schede aperte.

Il vero nodo è il legame tra memoria e processore. Di norma ogni scheda madre pensata per i socket più recenti è progettata per la DDR5 e non garantisce compatibilità con la DDR4, tanto meno con la DDR3. Scegliere una scheda madre compatibile con DDR4 può limitare seriamente la velocità della CPU, a meno di cercare appositamente una delle soluzioni recenti, come quelle di Intel, nate per aggirare la crisi delle memorie.

Chi vuole restare all’avanguardia potrebbe quindi trovarsi costretto a cambiare tipo di RAM molto prima che quella in uso smetta di funzionare. Nell’evoluzione dei PC anche cinque anni sono un’eternità, per non parlare di dieci o più. A doversi preoccupare seriamente di un guasto improvviso sono soltanto quelli che mettono il computer sotto torchio, tra carichi di lavoro prolungati e overclocking eccessivo.

Fonte: TecnoAndroid