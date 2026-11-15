Google Gemini: le impostazioni che quasi nessuno usa davvero

Google Gemini ha fatto parecchia strada da quando era considerato solo l’ennesimo chatbot basato sull’intelligenza artificiale, eppure la maggior parte degli utenti ne sfrutta appena una minima parte. Si apre l’app, si digita qualche richiesta, magari si genera un’immagine o due e la sessione finisce lì. Il vero salto di qualità arriva invece scavando nelle impostazioni di personalizzazione, dove bastano poche modifiche per accorgersi di aver usato l’assistente nel modo sbagliato fin dall’inizio.

Il primo passo riguarda le istruzioni predefinite, che si trovano nelle impostazioni di Personal Intelligence. Invece di ripetere le proprie preferenze a ogni conversazione, è possibile spiegare una volta per tutte a Gemini che lavoro si fa, quali dispositivi si usano, lo stile di scrittura preferito, gli interessi personali e il modo in cui si vogliono strutturare le risposte. Chi ama risposte concise e naturali, senza giri di parole superflui, magari quando cerca idee per un articolo o approfondisce un tema, può indicarlo direttamente. Sono ritocchi piccoli, ma rendono lo strumento meno simile a un semplice assistente e più vicino a qualcuno che conosce davvero le abitudini di chi lo utilizza.

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Memorie importate e app collegate, Gemini esce dalla chat

Un’aggiunta spesso sottovalutata è la possibilità di importare le memorie da altri strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT. Il meccanismo è semplice: si apre l’opzione Import memory to Gemini, si copia il prompt suggerito nel vecchio assistente e si incolla la sua risposta dentro Gemini. Si può perfino trasferire la cronologia delle chat.

Il punto in cui Gemini si distingue davvero dalla concorrenza, soprattutto su Android, sono le app collegate. L’integrazione Device assistance, che in passato si chiamava Utilities, permette di attivare il Bluetooth, gestire la torcia, impostare sveglie oppure leggere e rispondere alle notifiche. Con Google Photos non serve più scorrere all’infinito una libreria enorme, basta chiedere le foto dell’ultima vacanza o certi ricordi di famiglia. Poi c’è WhatsApp, utile per avvisare qualcuno di un ritardo senza nemmeno aprire l’applicazione, e YouTube Music, che consente di far partire un brano, un artista o un album mentre si guida. Gemini riesce persino a riconoscere una canzone partendo dalla descrizione di una scena di un film. Prese singolarmente sembrano funzioni elementari, ma messe insieme trasformano il servizio in un vero assistente digitale.

Notebook, azioni pianificate e skill riutilizzabili

Quando si affronta un argomento complesso viene spontaneo riversare nella conversazione PDF, link, studi e materiali di ogni tipo. All’inizio funziona, poi la chat diventa caotica e difficile da gestire. Per questo i Notebook sono una soluzione molto più pratica: si crea un quaderno dedicato e si raccolgono tutte le fonti in un unico posto. Studiando gli ultimi modelli di intelligenza artificiale, per esempio, si possono caricare documentazione, video di YouTube, articoli e PDF, per poi fare domande senza dover fornire ogni volta il contesto. Dagli stessi materiali è possibile generare Audio Overviews, mappe mentali, quiz e presentazioni visive. Il sistema torna utile anche per organizzare un viaggio, mentre gli studenti possono sfruttarlo per imparare argomenti difficili.

Altra funzione poco considerata sono le azioni pianificate, che automatizzano i compiti ripetitivi. Anziché aprire Gemini ogni mattina e porre sempre le stesse domande, si imposta una programmazione e il lavoro si svolge da solo. Si può ricevere un riepilogo mattutino con gli impegni in calendario, le email importanti e le attività in sospeso, oppure un aggiornamento ogni lunedì sulle ultime novità dal mondo dell’intelligenza artificiale. C’è anche chi programma una rassegna quotidiana di annunci sull’AI, aggiornamenti Android e strumenti di produttività. Una volta configurate, queste attività partono in automatico e rendono Gemini un assistente proattivo.

Infine ci sono le Skills, pensate per chi è stanco di scrivere sempre gli stessi lunghi prompt. Si crea una skill riutilizzabile con istruzioni già definite e Gemini fa il resto. Una skill per trovare idee da trasformare in articoli, per dire, può chiedere titoli accattivanti che stimolino la curiosità, evitare temi generici e rispettare un limite di caratteri preferito. Se ne possono creare praticamente per qualsiasi esigenza, risparmiando tempo e mantenendo un flusso di lavoro coerente. Istruzioni personalizzate, app collegate, notebook, azioni pianificate e skill non fanno rumore quanto i nuovi modelli di Google, eppure incidono parecchio sulla routine quotidiana. E nessuna di queste regolazioni richiede competenze tecniche avanzate.

Fonte: TecnoAndroid