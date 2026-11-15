Malattia di Lyme: le ghiande predicono il rischio più dei cervi

Un legame tra ghiande e malattia di Lyme sembra improbabile, eppure è uno dei risultati più sorprendenti emersi da oltre 35 anni di ricerche condotte dal Cary Institute of Ecosystem Studies di Millbrook, nello stato di New York. Lo studio, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, rimette in discussione diverse convinzioni consolidate su ciò che fa davvero aumentare il rischio di contagio. I cervi contano meno del previsto, mentre i topi e perfino la produzione di ghiande nei boschi di querce si rivelano indicatori molto più affidabili.

Negli Stati Uniti le malattie trasmesse dalle zecche sono sempre più diffuse e quella di Lyme resta la più segnalata, con quasi 500.000 diagnosi ogni anno. A causarla è il batterio Borrelia burgdorferi, che di solito arriva all’uomo con il morso di una zecca dalle zampe nere infetta. Gli antibiotici funzionano, ma senza cure l’infezione può colpire articolazioni, cuore e sistema nervoso, e in alcuni pazienti i sintomi persistono nel tempo.

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Cervi sopravvalutati, topi decisivi

Quando la malattia di Lyme venne riconosciuta negli anni Ottanta, il principale sospettato era il cervo dalla coda bianca. I cacciatori trovavano spesso animali carichi di zecche adulte e il ragionamento filava: i cervi non trasmettono il batterio, però offrono il pasto di sangue alle femmine, che così possono riprodursi. Più cervi, quindi più zecche giovani in circolazione. Decenni di monitoraggio raccontano però un’altra storia. Nei 2.000 acri di foresta gestiti dall’istituto nella contea di Dutchess, poco più di 800 ettari, non è emerso alcun legame statisticamente significativo tra il numero di cervi e l’abbondanza di ninfe, cioè le zecche immature responsabili di gran parte dei contagi umani.

Richard Ostfeld, ecologo che guida il programma insieme a Shannon LaDeau, ha spiegato che su brevi porzioni dei dati si notava una debole relazione positiva, ma che l’intero archivio non mostra nulla del genere. Con i topi dai piedi bianchi invece il quadro è nitido. Gli anni con popolazioni particolarmente numerose sono seguiti da circa il 40% di ninfe in più l’anno successivo. Questi roditori sono un ottimo pasto per le larve e trasmettono con grande efficacia il batterio, che le zecche conservano anche dopo essere diventate ninfe. Tenere d’occhio i topi potrebbe quindi diventare un prezioso campanello d’allarme.

Ed è qui che entrano in gioco le ghiande. Periodicamente le querce producono raccolti eccezionali in modo sincronizzato, un fenomeno chiamato pasciona. Tanto cibo permette ai roditori di moltiplicarsi l’anno dopo, e questo a sua volta sostiene più zecche giovani. Il risultato è che un’annata ricca di ghiande consente di prevedere un aumento delle ninfe con due anni di anticipo.

Il ruolo degli altri animali e del clima

Più topi però non significa automaticamente una quota maggiore di zecche infette. All’inizio i dati sembravano confermarlo, poi con gli anni la relazione è svanita. Ostfeld ha ammesso che la cosa gli toglieva il sonno, perché indicava una comprensione incompleta o sbagliata del sistema. La spiegazione sta negli altri ospiti del bosco: puzzole, scoiattoli e opossum nutrono anch’essi le larve, ma trasmettono il batterio molto meno. Quando abbondano, una parte delle larve si alimenta su animali poco infettivi e la percentuale di ninfe portatrici cala. Secondo il ricercatore la prevalenza dipende da come i pasti si distribuiscono tra tutti gli ospiti, e nessuna singola specie basta a prevederla.

Anche il meteo ha riservato sorprese. In laboratorio caldo intenso e gelo uccidevano le zecche, ma in natura gli aracnidi si rifugiano negli strati più profondi del suolo o sotto le foglie cadute e sopravvivono. Le annate complessivamente più calde sono comunque seguite da meno ninfe del solito, mentre il caldo favorisce i topi. Effetti opposti che rendono difficile prevedere l’impatto del cambiamento climatico, ancora tutto da chiarire. Ostfeld ha osservato che un clima più caldo, favorevole ai topi, dovrebbe prima o poi avvantaggiare anche le zecche, ma finora non è successo, e servirà capire cosa aspettarsi da scenari a volte più caldi e secchi, a volte più caldi e umidi.

Fonte: TecnoAndroid