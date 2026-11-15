Volkswagen ID. Cross 37 kWh: 324 km di autonomia da 28.950 euro

La nuova Volkswagen ID. Cross con batteria da 37 kWh netti sbarca in Italia proprio mentre la mobilità elettrica sta guadagnando terreno. La casa tedesca allarga così il proprio listino con una versione pensata soprattutto per la guida in città, che però non si tira indietro davanti a qualche gita fuori porta. I numeri sono interessanti. L’autonomia WLTP arriva fino a 324 km e la ricarica rapida dal 10 all’80% richiede circa 23 minuti. Il prezzo d’attacco è fissato a 28.950 euro per la versione Trend da 116 CV.

La gamma italiana si articola su due tagli di batteria, tre livelli di potenza e gli allestimenti Trend, Life e Style. Il SUV a zero emissioni viene proposto con 85 kW (116 CV) sulla Trend e con 99 kW (135 CV) su Life e Style. Chi cerca qualcosa in più può puntare sulle varianti da 52 kWh e 211 CV, che portano in dote una dotazione di serie molto completa e diverse soluzioni tecnologiche di un certo rilievo.

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Come è composta la gamma della ID. Cross in Italia

Volkswagen ha cambiato rotta e oggi punta su modelli elettrici che si richiamano alla tradizione storica del marchio, a cominciare dal nome. Il SUV elettrico debutta con le soluzioni di nuova generazione sviluppate per i modelli compatti della Electric Urban Car Family del Gruppo tedesco.

La batteria più piccola da 37 kWh viene abbinata al motore da 116 CV sulla Trend, in listino a 28.950 euro, e a quello da 135 CV sulla Life e sulla Style, disponibili rispettivamente da 32.450 e 35.400 euro. Con l’accumulatore da 52 kWh e i 211 CV la ID. Cross si può avere negli allestimenti Life a 37.450 euro e Style a 40.400 euro.

Già la Trend non lascia a bocca asciutta. Di serie troviamo il Digital Cockpit da 10,25 pollici, l’infotainment touchscreen da 12,9 pollici, App Connect Wireless, il climatizzatore automatico Climatronic, il volante multifunzione in pelle, Keyless Go e Mirror Pack. Sul fronte della sicurezza ci sono cruise control, Driving Profile Selection, fari LED con Light Assist, Front Assist con riconoscimento di pedoni e ciclisti, Lane Assist, Park Pilot anteriore e posteriore e Side Assist con Rear Traffic Alert ed Exit Warning System. Completano il quadro i cerchi da 17 pollici, i mancorrenti neri, il fondo del bagagliaio regolabile su due altezze e la ricarica bidirezionale Vehicle to Load (V2L) fino a 3,6 kW.

Life e Style, cosa cambia salendo di livello

La Life con batteria da 37 kWh aggiunge cerchi in lega Edinburgh da 18 pollici, illuminazione ambiente bianca, Climatronic automatico a due zone e comandi vocali. Arrivano anche il Cruise Control adattivo, l’assistente all’incrocio Front Cross Traffic Assist, la telecamera per la retromarcia Rear View e la ricarica a induzione per smartphone e altri dispositivi.

Al vertice della gamma c’è la Style, che rispetto alla Life integra i gruppi ottici IQ.Light Matrix LED con Dynamic Light Assist, il listello orizzontale e i loghi illuminati, gli indicatori di direzione dinamici e i vetri posteriori e il lunotto oscurati. Dentro l’abitacolo l’illuminazione ambientale offre 30 tonalità con ID.Light, il cielo è nero e compaiono i pedali “Play & Pause”. I sedili anteriori Comfort sono riscaldati e rivestiti in tessuto riciclato Seaqual, anche il volante in pelle è riscaldato. Non mancano il Keyless Entry & Go per apertura e avviamento senza chiave e l’antifurto.

Passando agli optional, sulla Life si può scegliere l’Assistance Pack IQ.Drive con Connected Travel Assist dotato di riconoscimento dei semafori, Park Assist Plus e protezione proattiva degli occupanti Pre Crash. Per la Style è previsto invece l’Assistance Pack IQ.Drive Plus, che aggiunge Park Assist Pro con Remote Control, Area View a 360°, Reversing Assist e Car2X. Sempre sulla Style sono disponibili l’impianto audio premium Harman Kardon e il Seat Comfort Pack con sedili anteriori a regolazione elettrica, funzione Memory per il conducente e supporto lombare con massaggio.

Fonte: TecnoAndroid