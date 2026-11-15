GTA in Europa? Rockstar non lo esclude ma punta ancora sugli USA

Un GTA ambientato fuori dagli Stati Uniti non è un’ipotesi che Rockstar si sente di scartare a priori. Il responsabile del nuovo capitolo della saga però ha le idee piuttosto chiare sul momento attuale, perché a suo avviso l’America ha ancora moltissimo da offrire in termini di ambientazioni da esplorare. È una posizione che non chiude la porta a un eventuale viaggio oltreoceano ma che lascia intendere come la priorità, almeno per ora, resti il territorio americano.

La questione è di quelle che vengono quasi spontanee ripercorrendo la storia del marchio. Una serie così longeva e così legata a un unico Paese finisce inevitabilmente per far nascere qualche curiosità su cosa potrebbe accadere se lo studio decidesse di cambiare completamente scenario. Ed è proprio qui che entra in gioco il passato della serie, che racconta molto delle scelte fatte finora.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Una saga cresciuta nel cuore dell’America

Basta guardare indietro per capire quanto sia profondo il legame tra il franchise e gli Stati Uniti. Grand Theft Auto è storicamente una serie ambientata negli USA, con una sola vera eccezione che i giocatori più navigati ricorderanno senza troppa fatica. Si tratta di GTA London, l’espansione pubblicata nel 1999 per il capostipite della saga. È stato l’unico episodio in cui il marchio ha lasciato il suolo americano per spostarsi in Europa, e più precisamente nella capitale britannica.

Da allora la rotta non è più cambiata. Ogni capitolo successivo è rimasto ancorato al contesto statunitense, che è diventato a tutti gli effetti parte dell’identità stessa della serie. C’è poi un dettaglio tutt’altro che secondario da tenere a mente. Le città fittizie che Rockstar porta sullo schermo non sono copie fedeli di luoghi reali ma ricostruzioni di fantasia, e questo offre agli sviluppatori un margine di libertà creativa molto ampio anche senza uscire dai confini americani.

In pratica l’ambientazione negli Stati Uniti non va vista come un limite rigido. Lavorare su versioni reinventate delle metropoli e dei paesaggi americani permette allo studio di modellare ogni scenario secondo le esigenze del gioco, mantenendo un’atmosfera familiare al pubblico ma senza i vincoli di una riproduzione esatta. È anche per questo che il territorio statunitense continua a sembrare un serbatoio di idee tutt’altro che esaurito.

Un capitolo europeo può aspettare

Arriverà mai quindi il momento di un GTA in Europa o comunque lontano dagli USA? La risposta dello studio non è un no secco. Rockstar non esclude affatto l’idea di spostare la serie in un altro Paese, segno che il tema non viene considerato un tabù all’interno del team. Il punto però è un altro e riguarda le opportunità che il contesto americano continua a offrire.

Secondo il responsabile del nuovo capitolo, infatti, gli Stati Uniti mettono ancora a disposizione un gran numero di ambientazioni da esplorare. Un Paese così vasto e così vario sul piano geografico e culturale lascia spazio a molte possibili reinterpretazioni, e da questo punto di vista la necessità di cercare altrove non viene percepita come urgente. La sensazione è che lo studio preferisca continuare a scavare in un terreno che conosce benissimo piuttosto che avventurarsi subito in territori del tutto nuovi.

Fonte: TecnoAndroid