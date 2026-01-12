Q1 di Agibot rivoluziona il concetto di robot umanoide puntando sulla portabilità

C’è un’idea precisa dietro Q1, il nuovo robot umanoide compatto presentato da Agibot, ovvero ridurre le dimensioni per allargare le possibilità. Alto meno di un metro e così leggero da poter essere infilato in uno zaino, Q1 rompe l’idea dei grandi robot confinati in ambienti industriali o centri di ricerca iper-specializzati. Qui la miniaturizzazione non è un esercizio di stile, ma una scelta funzionale che mira a rendere la sperimentazione più sicura, più economica e soprattutto più veloce. Un corpo ridotto significa meno vincoli logistici, costi inferiori e la possibilità di intervenire rapidamente sull’hardware senza affrontare cicli di sviluppo lunghi e complessi.

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Il cuore tecnologico di Q1 è rappresentato da una nuova generazione di giunti a trasmissione quasi diretta, estremamente compatti ma capaci di offrire un controllo della forza e una risposta dinamica immediata. Questo consente movimenti fluidi, coerenti e ripetibili, elementi fondamentali per testare comportamenti realistici e interazioni fisiche credibili. La vera forza del progetto, però, sta nella possibilità di lavorare sull’intero corpo del robot, provando algoritmi di movimento e coordinazione in tempi drasticamente ridotti. Dove prima servivano mesi di simulazioni e prototipi intermedi, ora bastano pochi giorni per passare dall’idea alla verifica concreta.

Una piattaforma aperta per il futuro del robot personale

Agibot ha scelto di accompagnare l’hardware con una filosofia orientata alla condivisione. Q1 nasce come piattaforma modulare e accessibile, con kit di sviluppo software e hardware disponibili, una struttura esterna open source stampabile in 3D e strumenti di programmazione che permettono di insegnare movimenti e sequenze senza scrivere codice. Questo abbassa la soglia d’ingresso e rende il robot uno strumento educativo e creativo, non riservato a chi ha competenze ingegneristiche avanzate.

Già nella versione base, Q1 integra funzioni pensate per l’interazione quotidiana. Come ad esempio: il riconoscimento vocale, risposte contestuali, supporto all’apprendimento linguistico, attività guidate come il ballo e sistemi di posizionamento che ne facilitano l’uso in ambienti diversi. Il risultato è un oggetto che si colloca a metà strada tra assistente intelligente e piattaforma sperimentale, capace di adattarsi tanto all’intrattenimento quanto alla ricerca.

A completare il quadro c’è anche il noleggio per eventi e occasioni pubbliche, segno di una volontà chiara di portare i robot fuori dai contesti chiusi e dentro la vita reale. Q1 non promette rivoluzioni immediate, ma indica una direzione precisa, rendere la robotica più vicina, maneggevole e sperimentabile.